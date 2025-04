Zalatnay Sarolta újabb titkokat árult el a filmjéről: „Mindent elmondok”

Vörös Sarolta címmel film készül Zalatnay Sarolta életéről. Az énekesnő elárult pár kulisszatitkot, mesélt a forgatásokról és azt is elmondta, hogy – ahogy a forgatásokon – a mozikban sem marad szem szárazon. Zalatnay Sarolta kora okán úgy gondolja, hogy teljesen mindegy, ki fogja jobban, vagy kevésbé szeretni a mozi megjelenése után, ő úgy akarta, ha őszintén van ábrázolva élete minden történése.

Zalatnay Sarolta a készülő filmjéről árult el titkokat Fotó: Markovics Gábor

Zalatnay Sarolta a Vörös Sarolta című filmről: „Rengeteg érzelmet hozott a felszínre bennem”

Bár továbbra sem árulhatok el titkokat a filmről, de annyit azért elmondok, hogy egy nagyon érzelmes, szentimentális mozi lesz – úgy zeneileg, mint mentálisan. A játékidő meghaladja az egy órát, szóval végeredményben egy nagyfilmről beszélünk. Egyszerűen jó és gyönyörű! Rengeteg érzelmet hozott a felszínre bennem: egyszer kibukok és magam alatt vagyok, máskor boldog vagyok, aztán úgy érzem, hogy semmi vagyok, mert mennyi mindent tudtam volna jobban és másképp csinálni. Egy biztos: egy rendkívül jó utazás ez. Újra megélem az elmúlt hatvan év történeteit. Főleg úgy, hogy 600 dalból kell kiválogatnom 20-at, ami felcsendül a moziban. Nem könnyű feladat. Már legalább nyolcvanezerszer végighallgattam és átcserélgettem a zenéket

– mesélte a legendás énekesnő, akit teljesen magával ragadták a forgatások.

Zalatnay Sarolta mindent elmond, ami ez alatt a hatvan év alatt történt vele Fotó: Szabolcs László

Nem érdekli, hogy ki mit mond majd róla

„Több mint öt órát ültem és meséltem a Magyar Zene Házában, az egész stáb bőgött. Szem nem maradt szárazon már a forgatások alatt sem, nagyon jó, kellemes, intim hangulatot teremtettünk és biztos vagyok benne, hogy a nézők számára is át fog jönni az a sok-sok megható pillanat. Fontos volt számomra ez a bensőséges közeg, hiszen jobban meg tudtam nyílni és úgy éreztem, hogy tényleg mindent elmondhatok, azt is, ami a bögyömben van. Mindent elmondok, amit megéltem. Egy imát nem úgy kell mormolni, hogy mit kérünk a Jóistentől, inkább hálával kell fordulni a létünkért és mindenért, ami ebben az életben megadatott” – avatta be az olvasókat Zalatnay Cini, majd elmondta, hogy nem érdekli, ki marad mellette, vagy ki fordul el tőle a film megjelenése után.