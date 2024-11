A többszörös Táncdalfesztivál-győztest, Zalatnay Cinit is mellbe vágta Magyar Péter kiszivárgott hangfelvétele, melyen a Tisza Párt elnöke büdös szájúaknak nevezte a saját követőit, azokat a megtévesztett embereket, akik mellé álltak.

Ezt a Jóisten nem fogja sokáig hagyni – mondta Zalatnay Cini a botrányt botrányra halmozó Magyar Péterről (Fotó: YouTube)

Mint ismert: november 11-én, hétfőn napvilágra került egy másfél perces hangfelvétel, melyen a baloldal messiása nyafog akkori párjának, Vogel Evelinnek.

„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b*szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f*szomat csinálok itt. Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee”

– hallható a hangfelvételen Magyar Péter szájából.

Magyar Péter együttérzése, és ami mögötte van

Botrány a botrány után: Magyar Péter nem kért bocsánatot az érintettektől a vérlázító kijelentéséért (Fotó: MW)

„A legszomorúbb és a legmeghatóbb részei az országjárásnak azok, amikor a kivándorolt magyaroknak a hozzátartozóival beszél az ember. Ezek a gyerekek jellemzően nagyszülők és dédszülők nélkül nőnek föl. És az itthon maradt nagyszülők és dédszülők pedig gyerekek, unokák és dédunokák nélkül öregszenek meg. Szerintem ez a legszomorúbb, amikor odajön egy nagymama és azt mondja, hogy van három gyerekem, hét unokám, és mindegyik külföldön él, különböző országokban. Meghalt a férjem, és itt vagyok egyedül”

– mesélte együttérzőn a Tisza Párt elnöke egy május 30-i videóban. Ám a most kiszivárgott felvétel leleplezi Magyar Pétert, megmutatja az igazi arcát. Világossá válik, hogy a messiásként emlegetett, nárcisztikus személyiségjegyeket felvonultató férfi valójában álszent. Magyar Péter ugyanis a hangfelvételen cinikusan azt javasolja az unokájukkal évek óta nem találkozó nagyszülőknek, hogy „vegyenek új unokát”, ha az övék már egy ideje külföldre ment.

Zalatnay Cini: Magyar Pétert egy értéktelen figurának tartom

Zalatnay Cini nem rejtette véka alá a véleményét (Fotó: Máté Krisztián)

A hangfelvétel tartalma Zalatnay Cinit is mélységesen felháborította.

„Egy ilyen stílusú és fazonú ember, mint Magyar Péter, számomra egy nulla. Emberként, vagy női szemszögből nézve meg egyenesen dupla nulla. Ezt a Jóisten nem fogja sokáig hagyni, de eddig is csak azért hagyhatta, mert néha még a Jóisten is hibázhat. Emlékszem. még a legkeményebb rockvilágban is kiemelten fontos volt az előadóknak az a rajongó, aki már idősebb, kispénzű, vagy ne adj’ isten beteg. Magyar Péter a jelek szerint azt is elfelejti, hogy neki is vannak szülei és ő is lesz öreg, már ha a Jóisten megadja neki ezt. Leginkább az háborít fel, hogy Magyar Péter nyuggerkommandónak nevezi az idős szavazóit. Példát vehetne Schmuck Andorról, aki viszont szépkorúaknak hívja a nyugdíjasokat! Ez már nem is pártállás, hanem emberség kérdése. Az meg, hogy valaki, aki egy országot akár kormányozni, más emberek halálát kívánja, egyenesen riasztó. Egy szó, mint száz, Magyar Pétert egy értéktelen figurának tartom”

– summázta véleményét a Tisza Párt elnökéről Zalatnay Sarolta a Borsnak.