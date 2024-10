Zalatnay Cini teljesen összetört: Nem látok a könnyeimtől…

Zalatnay Cini csütörtök óta vigasztalhatatlan. A 84 éves korában jobblétre szenderült római katolikus pap, Kozma Imre atya halálhíre teljesen letaglózta. A gyászoló énekesnő lapunk kérésére idézte fel élete olyan fontos állomásait, melyeknek részese volt a férfi, aki egész életében Istent és a híveit szolgálta.

Zalatnay Cini számára Kozma atya családtag volt (Fotó: Fotó: YouTube)

Zalatnay Cini: Isten látja lelkem, nem akartam én Kozma atyát zavarba hozni

„Laci, a férjem mutatott be Kozma atyának, akinek a miséire járt. Híres misék voltak ezek a fiatalok körében, mert azt beszélték, hogy ő valahogy nem olyan „vonalas” miséket celebrál, mint az átlagos papok. Ezért egy alkalommal elkísértem Lacit és ezt az alkalmat aztán számos másik követte.”

Kozma atya tényleg vonzotta a fiatalokat.

„Neki nem kellett lepkehálóval fogdosnia a híveket, hogy megteljen a templom vasárnaponként. Az egyik mise után odalépett hozzám és felajánlotta, hogy Isten előtt is szentesíti a házasságunkat, ha szeretnénk. Így esett, hogy végül volt fehér ruhás, templomi esküvőm” - kezdte a Metropolnak szomorúan Zalatnay Cini, aki egyszer csak felnevetett, mert eszébe jutott a saját maga tervezte esküvői ruha. „A ruhám kicsit talán túl merész vonalvezetésű volt egy templomi esküvőhöz, de Isten látja lelkem, nem akartam én Kozma atyát zavarba hozni. A ruhám elől teljesen zárt volt és szinte az államig takart, de hátul, nos ott kicsit megszaladt a ceruza. Maradjunk annyiban, hogy eléggé kivágottra sikerült, amit Kozma atya meg is jegyzett a maga humorával: „Sarolta, még szerencse, hogy a szertartás alatt szemben áll majd velem, így nem kell elpirulnom ennyi ember előtt” – mesélte nevetve Zalatnay Cini, akinek az esküvőjén akkora volt a tömeg, hogy nemcsak a csilláron lógtak, de az utcán is tolongtak az érdeklődők.

Zalatnay Cini zavarba hozta esküvőjén Kozma atyát (Fotó: Zalatnay Cini)

Kozma atya keresztelte meg Zalatnay Cini lányát

Az énekesnőnek néhány évvel az esküvője után újra „dolga akadt” az Úrral, hiszen örökbe fogadta Nikit, így esedékessé vált egy keresztelő. Természetesen itt is Kozma atya lett a közvetítő ember és Isten között. „Istenem, de jót nevettem, pedig csütörtök óta nem látok a könnyeimtől. De nem „csak” az esküvőmön játszott fontos szerepet Kozma atya. Rendszeresen jártam hozzá tanácsért és lelki vezetésért, így arról is tudott, mennyit küzdöttem, küzdöttünk azért, hogy édesanya lehessek. Kozma atya volt az első, aki nagyon tapintatosan szóba hozta az örökbefogadás lehetőségét. Amikor Nikit hazavittem az intézetből, azonnal fel is kerestem őt, hogy mielőbb megtartsuk a keresztelőt. És persze innen is beugrott egy mókás történet” – kacagott ismét Zalatnay Cini. „A keresztelő után a templomkertben beszélgettünk, amikor Kozma atya Nikihez fordult és megkérdezte, ki számára a legfontosabb az életben. Az atya arra számított hogy Istent fogja mondani az a pici lány, de ő nem így tett. Annyit mondott, Lanu, mert akkoriban így hívott.”

Az atya jót nevetett és végül megegyeztek abban, hogy legyek én a második és az Úr lépjen az első helyre

– mesélte az énekesnő, aki alig egy hónappal ezelőtt, még személyesen találkozott a csütörtökön elhunyt Kozma atyával.