Zalatnay Sarolta legyőzte a petefészekrákot: komoly árat fizetett érte

Az ismert énekesnő sok mindenen átment már életében, túlélte a börtönéveket és a rákot is leküzdötte, ám azt máig nem tudta feldolgozni, hogy sosem lehetett vér szerinti gyermeke. Zalatnay Sarolta most bevallotta, még 76 évesen is irigykedve nézi azokat, akik babát várnak.