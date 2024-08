Gyászol Zalatnay Cini: Évekig haragudtam Alain Delonra

Alain Delon halálhíre az egész világon futótűzként terjedt és vasárnap reggel mi magyarok is a szomorú tényre ébredtünk. Zalatnay Cini is elszomorodott, amikor korán reggel felnézett az internetre. Az énekesnő azonnal el is döntötte, egész nap filmmaratont tart és megpróbálja bepótolni a lemaradását, ami a francia világsztár szerepeit illeti. És, hogy miért esett ki neki néhány filmtörténeti remek, melyekben Alain Delon főszerepeket játszott? Nos, mert éveken át szolidaritásból nem nézett meg egyetlen mozit sem, melyben a színészóriást láthatta a világ. Cini erről a Metropolnak mesélt.

Zalatnay Cini filmmaratonnal emlékezik Alain Delonra (Fotó: Fotó: Youtube)

„Ez a sármos pernahajder...”

„Talán furcsán hangzik, de kamaszkoromban megharagudtam erre a gyönyörű pasira, akiért minden osztálytársam és persze én is odavoltam. Nekem ugyanis a kedvenc színésznőm akkoriban Romy Schneider volt.

Úgy tizenhárom éves lehettem, amikor összejött Alainnel és szerintem én voltam az egyetlen lány ezen a sártekén, aki örült ennek és nem evett meg a sárga irigység.

„Aztán amikor három, vagy négy évvel később szakítottak és kiderült, hogy ez a sármos pernahajder képes volt megcsalni az én olvasatomban világszép Romyt, egy világ omlott össze bennem. Szent esküt tettem arra, hogy soha többé semmit sem nézek meg, amiben Alain Delon szerepelt. Makacsul tartottam is magam ehhez sokáig, így bevallom, van pár filmje, amit nem láttam” – idézte fel emlékeit keserédes nevetéssel az énekesnő.

Alain Delon és Romy Schneider 4 éven át alkotott egy párt (Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto)

„Jó lesz Alain Delonra úgy emlékezni, ahogyan a világ is imádta”

Persze Zalatnay Cinit a barátnői is csak kinevették, de ő sokáig hajthatatlan volt. „Nyilván a barátnőim folyton róla csicseregtek, pláne ha valami új mozija jött ki, de én tényleg évekig haragudtam rá, már csak dacból is. De ma filmmaratont tartok és, amit csak fellelek abból az időszakból, megnézem. Végül is a megbocsájtás az egyik legszebb erény és el is telt pár fránya évtized. Ráadásul mégis csak egy csodálatosan szép férfi volt és jó lesz rá úgy emlékezni, ahogyan a világ is imádta” – tette hozzá Zalatnay, aki nekünk mesélte el korábban, hogy Romy Schneider gyermekkori vonásait vélte felfedezni Niki lányának arcában is, amikor először megpillantotta őt a budapesti árvaházban.