Biztonsági őrök menekítették ki Zalatnay Cinit koncertjéről; Komoly döntést hozott a Tankcsapda zenésze

Elszabadult a pokol, biztonsági őrök menekítették ki Zalatnay Cinit

Zalatnay Cini átélt már néhány rázós színpadi és pláne koncert utáni helyzetet. Mégis napokkal az eset után is lúdbőrözik, ha visszagondol a pécsi bulijára, ami után szó szerint elszabadult a pokol. Az énekesnő fékevesztett rajongói eleinte békésen vártak a sorukra, hogy kapjanak egy aláírást kedvencüktől, de ahogy az idő haladt előre, úgy lett egyre vadabb a helyzet és a szűnni nem akaró tömeg is. Mindenki Cinit akarta, így egyszer csak a tömegben némi lökdösődés is kialakult, ekkor léptek közbe a biztonsági emberek. „Egyszer csak azon kaptam magam, hogy körém gyűlt úgy nyolc-tíz biztonsági őr, akik elkezdtek engem kiterelni a színpad mögötti területre.”

Szó szerint benne volt a pakliban, hogy verekedéssé fajulnak a dolgok.

„Tényleg világsztárnak érezhettem magam abban az egy órában, és végül a kimenekítésem is filmbe illő lett. Végül az autóhoz már futva érkeztünk meg és kövér gázzal lőtt ki a sofőr” – mesélte lapunknak az énekesnő.

Zalatnay Sarolta világsztárnak érezte magát Fotó: YouTube

Házasság első látásra: „Gáz!” – kiakadtak a rajongók Peti nyaralós fotója láttán

Meglepő titokról rántotta le a leplet a Házasság első látásra izomkolosszusa, Enci egykori férje, Kriston Peti. A személyi edzőként dolgozó fiatalember tavaly nyáron Görögországban készült képeket tett közzé az Instagram-oldalán, melyeket a reality műsor végéig nem mutathatott meg a rajongóknak. „Kis napsütés ebben a borongós időben. Régóta szerettem volna már megosztani pár képet a tavalyi nyaralásunkról, ahova srácok mentünk és Csabi barátom is velünk tartott. Csak sajnos eddig ugye nem volt publikus! (…)” – írta a két, jó hangulatú fotó mellé Peti, aki mellett a felvételeken Gyöngyi férje, Csabi látható.

Házasság első látásra: Andris a tenyerén hordozza Petrát – Itt a bizonyíték

Elképesztő nézettségi csúcsok: a TV2 realityje, a Házasság első látásra tarolt a nézők között, még úgy is, hogy a hat házaspár közül Andris és Petra kapcsolata elképesztően vad lejtmenetet vett, a férj előbb a velük hazafelé tartó autóból, majd később az otthonából is – ha nem is tettleg –, de a szavaival kidobta a feleségét. Andris és Petra egyetlen párként a műsor vége előtt bedobta a törülközőt. Ezért is akkora meglepetés, hogy egy évvel a 2023-as forgatás után nemcsak szóba állnak egymással, de meglepően gyakran látni őket együtt! Andris a zenei és klubkörökben ismert Loving Arms művésznéven több klipet is forgatott Petrával, nemcsak az egykori felesége közreműködésével készült Haliho Dalt, illetve a Mr. Dávid Petrát, de az amerikai J R-ral készült With You, valamint a SZTATIK-kal rögzített Szeretsz videójában is szerepet kapott az ex. Most pedig mit látunk?! Petra Instagram-oldalán a következőt írja: „Andrissal kipróbáltunk egy számunkra új sportot, a páros jógát.

Mint ahogy látjátok, elkerülhetetlen az érintés és a másikban való bizalom.

„Ezután jólesően elfáradtunk.” Mindehhez pedig egy látványos képet is csatolt a fitneszedző: a jógamatracon háton fekvő Andris a felette vízszintesen fekvő (!) Petrát kinyújtott lába talpával a csípőjénél, nyújtott karja kezével pedig a kezénél fogja!

Komoly döntést hozott az egészsége miatt a Tankcsapda sztárja

A Tankcsapda évente 80-90 koncertet ad, és minden buli legalább 1,5 óra. Hazánk legnépszerűbb rockbandája sosem csinál bulit félgőzzel, szívvel-lélekkel játszik, hogy a közönséget kiszolgálja. S mivel ketten betöltötték már az 50-et – Sidlovics Gábor is már 48 –, a turnék egyre jobban igénybe veszik a szervezetüket. Arról már írtunk, hogy Sidi jógával és meditációval tartja karban a formáját és a mentális egészségét, most Fejes Tamás árulta el, hogyan készül az idei erőltetett menetre. A népszerű zenész az egészségéért tett erőfeszítéseiről mesélt lapunknak. „Odafigyelek az étkezésre is, és azért már elkezdett látszani az eredménye. Emellett nálunk a Tankcsapdában mindig is kötelezőek voltak minden évben az orvosi vizsgálatok, szív, látás, hallás és minden más is.”

Bochkor Gáborékkal például rendszeresen járunk bél- és gyomortükrözésre, ami, valljuk be, nagyon kellemetlen vizsgálat.

„De ezt is tudjuk humorral tompítani, úgy hívjuk: »Tekints a lyukamba járat«. Ilyenkor elmegyünk hozzám, bevesszük a hashajtót, aztán mindenki kiteszi a bélsarat, úgy megyünk. De tényleg szükség van ezekre, a megelőzésre fektetünk hangsúlyt, nem akarjuk kísérteni a sorsot, és még sokáig ki akarjuk szolgálni a közönségünket!” – avatott be minket Fejes Tamás.

Fejes Tamás odafigyel az egészségére, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra Fotó: TV2

Erre senki sem számított: fotóval jelentette be a váratlan hírt Szoboszlai Dominik

Júniusban debütál a McDonald’s magyarországi éttermeiben Szoboszlai Dominik saját menüje, amely a magyar válogatott kapitányának kedvenc mekis fogásaiból áll össze. A gyorsétterem már korábban jelezte, hogy szerződtetik a Liverpoolban játszó magyar futballistát. Az együttműködés keretében a válogatott csapatkapitányának „Domi meal” néven saját dedikált menüje lesz, amelyet a játékos sziluettjével díszített papírzacskóban kínálnak majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mely fogásokat részesíti előnyben Szoboszlai a gyorsétteremlánc kínálatából, de június 4-én fellebben a fátyol a titokról.