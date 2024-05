Olyan világklasszisokkal került egy csapatba Szoboszlai Dominik, mint például Phil Foden és régi, jó barátja, Erling Haaland (mindketten a Manchester City ászai), mégsem lehet túl boldog a Liverpool magyar labdarúgója, ha tudomást szerez a dologról. Az "elkövető" a korábbi Manchester United-kapus Ben Foster, aki az angol Premier League YouTube-csatornáján megjelent videóban beválogatta játékosunkat a legjobb feltörekvő csillagok álomtizenegyébe – de számára idegen szerepkörbe.

Fotó: AFP

Szintén Szoboszlai Dominik a téma, a magyar válogatott csapatkapitánya az MLSZ Youtube-csatornájának arról beszélt, mi történ vele, amikor 2020-ban kilőtte a válogatottat a foci-Ebre Izland ellen.

Rámfeküdt mindenki. Ha még 25 másodpercig rajtam fekszenek, akkor valószínűleg elájulok. Üvöltöttem, hogy szálljanak le rólam, ők meg azt hitték, azért ordítok, mert annyira örülök

– emlékezett vissza mosolyogva a veszélyes szituációra.

Fotó: Mirkó István

Az utóbbi hetek botrányai után a Kicker számolt be róla: hiába marasztalják a Herthánál a nagy tehetség Ibrahim Mazát, jó eséllyel távozik Dárdai Pál dühkitörése miatt. A magyar vezetőedző sokak felháborodását kiváltotta azzal, hogy egy meccs szünetében még a pályán, 60 ezer szurkoló szeme láttára őrjöngve kritizálta a 18 éves focistája rossz hozzáállását, védőmunkáját. Maza az öltözőben el is írta magát, és a Dárdaival már korábban bajszot akasztott szaklap szerint jó eséllyel távozik is a klubtól.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Forma–1 élmezőnyében alapos mozgolódás kezdődött el, miután Lewis Hamilton jövőre már biztosan a Ferrarinál versenyez majd. Azonban nemcsak Max Verstappennék helyzete érdekes, a középmezőnyben Nico Hülkenberg kavarta tovább a lapokat. A német pilóta 2025-től a Saubernél folyatja a pályafutását.

A korábban 11 évet az F1-ben versenyző Ralf Schumacher lát arra esélyt, hogy unokaöccse, Mick Schumacher újra ülést kapjon a legjobbak között a nagy kavarodásban.

Mick számára bármilyen F1-es lehetőség fontos és jó lenne, ehhez kétség sem fér. Mindez azonban még a levegőben lóg. Ő most jó kezekben van az Alpine-nál a hosszútávú vb-n, és jól is teljesít ott. Majd meglátjuk, de gondolom Carlos Sainz számít most az álomjelöltnek

– idézte a Motorsport Ralf Schumachert.

