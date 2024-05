Kiakadtak a Herthánál, Dárdai keresztbe tett a klubnak

Az utóbbi hetek botrányai után naná, hogy a Kicker számolt be róla: hiába marasztalják a Herthánál a nagy tehetség Ibrahim Mazát, jó eséllyel távozik Dárdai Pál dühkitörése miatt. A magyar vezetőedző sokak felháborodását kiváltotta azzal, hogy egy meccs szünetében még a pályán, 60 ezer szurkoló szeme láttára őrjöngve kritizálta a 18 éves focistája rossz hozzáállását, védőmunkáját. Maza az öltözőben el is írta magát, és a Dárdaival már korábban bajszot akasztott szaklap szerint jó eséllyel távozik is a klubtól.

Dárdai Pál számlájára írja a Kicker, ha távozik a nyilvánosan megrótt fiatal játékosa Fotó: picture alliance / Getty Images

A Kicker úgy tudja, hogy a tavaly 2026-ig szerződést hosszabbított Mazával a következő szezonban már a csapat fix pontjaként számolnának a Hertha vezetői. Sőt, nemrég újabb tárgyalásokról esett szó, hogy a német U19-es válogatott támadót további évekre is a klubhoz kössék.

Csakhogy a lap szerint "ez nem mindenkinek tetszett a klubban", és "Dárdai nyilvános dühkitörése Maza oldalán jelentősen csökkentette erre a hajlandóságot ". Az algériai származású játékost az élvonalban dobogós Stuttgart mellett angol és olasz klubok is csábítják.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a bizonytalan jövőjű Dárdai nemrég kifogásolta a Kicker egyik újságírójának kritikáját, és nagy visszhangot kiváltva kivonult miatta az egyik meccset megelőző sajtótájékoztatójáról.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.