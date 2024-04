Dárdai gratulált az utódjelöltjének: "Ha Pál nem csinálja tovább..."

Az előző fordulóban aratott fölényes győzelem után (4-0 a Rostock ellen) a Hertha megmentőjeként ódákat zengtek Dárdai Pálról, a vasárnapi, karlsruhei 3-2-es vereség után pedig már az utódját keresik a német sportsajtóban.

Nürnbergi kollégája, Christian Fiél (balra) a Hertha legújabb kiszemeltje Dárdai Pál helyére Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német labdarúgó-másodosztályban a 30. forduló után 7. Herthát 11 pont választja el a dobogótól (a 3. helyezett osztályozót játszhat a feljutásért). Matematikailag tehát még nem, gyakorlatilag viszont elúszott a hajó. Még ha Dárdai kezdettől hangsúlyozta is, hogy a tavalyi kieséskor csődközelbe került, teljesen átalakított csapattól irreális elvárás az azonnali visszajutás, most újra felerősödtek a magyar edzőt kritizáló hangok. Nem csak kívülről, de a klubon belül is.

Nyílt titok, hogy a berlini klub amerikai befektetői (777 Partners) már tavaly óta elégedetlenek Dárdaival, képviselőjük szerint a csapat többre képes az idei produkciójánál. A Herthát 27 éve szolgáló magyar klubikon hajdani rajongója, a vezérszurkolóból lett Hertha-elnök Kay Bernstein téli halálával fontos támaszát veszítette el, és a vezetők a hírek szerint már Dárdai utódjelöltjeivel tárgyalnak. Korábbi szövetségi kapitányunk ebben semmi kifogásolnivalót nem talál.

– Egyéves megállapodásom van, úgy beszéltük meg, hogy a szezon végén megbeszéljük, hogyan tovább. Ezért a klubnak más edzőkkel is kell foglalkoznia. Nem is csak eggyel, hanem több jelölttel.

Ez így normális, mert ha Pál nem csinálja tovább, valaki másnak kell

– utalt magára szokás szerint egyes szám harmadik személyben Dárdai Pál.

Ők pályáznak Dárdai helyére

Az eddigi utódjelöltek: Thomas Stamm, a Freiburg harmadosztályban szereplő tartalékcsapatának trénere, és Christian Eichner, a Herthát éppen a hévégén legyőző, 5. helyezett Karlsruhe kispadjáról.

Eichner (balra) vasárnap győzrlemre vezette a Karlsruhét a Dárdai-csapat ellen, nyáron pedig átveheti a Hertha irányítását? Fotó: YouTube/herthabsc

A legújabb hír szerint Cristian Fiél is a kiszemeltek közé tartozik, aki szintén egy másodosztályú rivális, a 11. Nürnberg edzője.

