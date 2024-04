Két megnyert bajnoki után ismét vereséget szenvedett a Hertha Berlin focicsapata a német másodosztályban. A Karlsruhe elleni 3-2-es vereség azért is fájó a berlinieknek, mert a gárda utoljára 5 éve nyert meg sorozatban három bajnokit, igaz, akkor még az élvonalban. A berliniek hiába rendelkeznek a Bundesliga 2-ben a második legértékesebb kerettel, a harmadik, osztályozót jelentő helytől is 11 pontra vannak. Feljutásról tehát felesleges is beszélni, igaz, azonnal visszajutást Dárdai Pál vezetőedző sem ígért. Az ő helye azonban egyáltalán nem biztosított a kispadon.

Jelenleg hetedik a Hertha Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai tavaly nyáron egyéves szerződést kötött Berlinben, most arról beszélt, beletörődött a sorsába.

Nyárig szól a megállapodásom, velem nem beszélt senki. Az teljesen normális, ha az utódomat keresik. Ha Pálnak nem sikerült, akkor csinálja más, akivel feljuthat a csapat

– mondta Dárdai még a Karlsruhe elleni találkozó előtt.

A tréner idén távozhat harmadszor a kispadról. Dárdai 2015 februárjában megmentőként érkezett, 2019 nyarán azonban nem hosszabbították meg a szerződését. 2021 tavaszán ismét bent tartotta a klubot az élvonalban, abban az évben novemberben kirúgták. Tavaly tavasszal megkezdte a harmadik „műszakját”, mint Hertha-vezetőedző. A bennmaradás ekkor már nem sikerült, sőt, a viszonya azóta meg is romlott a vezetőkkel. Egyelőre szó sincs arról, hogy hosszabbítanának vele.

