Te is köztük vagy? Ezekhez a csillagjegyekhez lesz ma kegyes a Hold és a Vénusz trigon fényszöge

Bak

Bármilyen felelősségteljes is a napja, most sokkal felszabadultabb hangulatban van. Könnyebben megy az együttműködés is. Ne lepődjön meg, ha egy új kapcsolat veszi kezdetét az életében.

Vízöntő

Különösen inspirált lehet, új ötletek és lehetőségek találhatják meg. Érdemes nyitott szemmel járnia, mert egy-egy véletlen találkozás vagy helyzet új irányba terelheti. Még az is lehet, hogy módosít a tervein.

Halak

Ma sok szeretetet és megerősítést kaphat. Jó nap lehet romantikus gesztusokra, de arra is, hogy önmagával szemben megengedőbb legyen. A mai napon csupa lágy, kedvező energia lehet ön körül.