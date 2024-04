Dárdai Pál mégis a Herthánál maradhat, itt az egyértelmű jel

A német másodosztályban szereplő Hertha a napokban közleményben jelentette be: évek múltán először nyereséges az üzleti mérlege, 70 millió euró pluszt könyvelhetett el – számolt be róla a Ripost. Dárdai Pál nem is hagyta szó nélkül a pozitív híreket a legutóbbi sajtótájékoztatóján.

Dárdai Pál Fotó: picture alliance/Getty Images

„25 millió eurót már berendeltem, amit szeretnék elkölteni, befektetni a nyáron” – viccelődött Dárdai a Tagesspiegel cikke szerint, szúrta ki a Magyar Nemzet.

A magyar tréner megjegyzése azonban gondolatokat szült. Lehet, hogy elszólta magát? Talán azért gondolkozik azon, hogy mire költi a pluszpénzt, mert a nyáron mégis a csapatnál marad? Ez egyértelmű jel lehet? Dárdai szerződése lejár, és hivatalosan még semmit sem jelentett be a jövőjéről, és a klub sem közölt információkat az edzőkeresésről. Ami biztos, a Hertha játékosai a magyar edző pártján állnak, a bajnokságban 7 gólt és 13 gólpasszt számláló Fabian Reese meglátogatta Dárdait az otthonában, és a hírek szerint arról próbálta őt meggyőzni, hogy maradjon velük a következő szezonban is – írta a Metropol.

A Hertha teljesítménye egész évben hullámzó volt, gyakorlatilag végig a másodosztály középmezőnyében csatázott, és jövőre is a Bundeslia 2-ben marad.

