„Rosszulesett” – Deák Bill Gyula üzent a Fradi sztárjának

Magyar foci helyett a klubvilágbajnokságot nézi tévén Deák Bill Gyula. A blues magyar királya a zene mellett a sportot is imádja, ezért örül, hogy most is van mivel kitölteni a programot. Ennél jobban már csak kedvencei, a Fradi szereplését várja.

Deák Bill Gyula évtizedek óta a Fradi drukkere / Fotó: Szabó Miklós

Deák Bill Gyula a szezon előtt optimista. Úgy véli, idehaza idén sem lesz ellenfele a 36-szoros bajnok gárdának, s nemzetközi szinten is van keresnivalója a csapatnak.

„Annyi biztos, hogy mi vagyunk a legjobbak. A bajnokságot behúztuk, jövőre is megnyerjük, és hiszek abban, hogy a BL-ben is lépkedünk egyre tovább. Remélhetőleg nem lesz többet olyan, mint két éve, amikor a feröeri csapat állított meg minket.”

Először a Fradiban kell bizonyítani

Deák Bill Gyula karcos véleményt mondott a Fradi brazil támadójáról, mert mint mondta, kedvenc csapatának minden rezdülését figyeli, még akkor is, ha uborkaszezon van.

Bizony rosszulesett nekünk, zöld vérűeknek, hogy Saldanha úgy nyilatkozott: minden vágya, hogy Spanyolországban játszhasson. Szerintem előbb nekünk kellene, hogy segítsen a góljaival...

– véli Deák Bill.

A Fradi a BL-selejtező második körében örmény montenegrói csapat ellen kezd július elején, majd jöhet az NB I.

Deák Bill örül, hogy eltűntek a kutyaütők

Az énekes úgy érzi, a klubvilágbajnokságon végre már méltó a torna rangjához a színvonal.

„Végre már focit is láthatunk, mert az elején bizony akadt olyan mérkőzés, amit nem is értem, miért játszottak le, illetve hogyan kerülhettek képernyőre. Szerintem annak idején a Pongrác-telep válogatottja, ahol még magam is rúgtam a labdát, simán elvertünk volna egy-két kutyaütő csapatot”

– mondta Deák Bill, aki annak sem örülhet, hogy kedvenc csapata, a Manchester City kedd hajnalban kiesett.