„Gulácsiék nem ezt érdemlik” – kiakadtak a lipcsei szurkolók

Tisztul a zavaros kép az RB Leipzig labdarúgócsapata körül, hiszen hosszas keresgélés után betöltötték a vezetőedzői posztot. Most, immár Ole Werner véleményét is figyelembe véve a játékoskeret átalakítása van soron, noha a focisták csak jövő pénteken kezdik a felkészülést az ilyenkor szokásos orvosi tesztekkel. A 2016 óta íródó élvonalbeli története legrosszabb Bundesliga-szereplése – 7. helyezés, lecsúszva a nemzetközi kupaszereplésről – után a lipcsei klub vezetői állítólag már a régóta ott szolgáló klubikonoktól is szabadulnának. A szurkolóknak nem is tetszik, hogyan bánnak az egyaránt 2015-ben igazolt Gulácsi Péterrel, Orbán Willivel és társaikkal.

Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi voltak a csapat legjobbjai, mégis belőlük csinálnak bűnbakot? – Fotó: Getty Images

Az RB-FANS weboldalon hosszas elemzés született a csapat tervezett reformjáról. Ebben szó esik Marcel Schäfer sportigazgató ezzel kapcsolatos nyilatkozatáról; a bevétel miatt eladni szándékozott és/vagy a süllyedő hajóról távozni akaró piacképes sztárokról; az erősítésül kiszemeltekről; és egy külön fejezetben a „régi gárdáról” is. Ebbe a körbe tartozik a 10 éve a Leipzig erősségének számító jelenlegi csapatkapitány, a 32 éves Orbán Willi és helyettese, a Kicker magazinnál a Bundesliga-szezon legjobb kapusának választott Gulácsi Péter (35), valamint a legrégebbi „bútordarabnak” számító, 12 éve még a harmadosztályba szerződtetett dán Yussuf Poulsen (31), a 11 éve ott játszó Lukas Klostermann (29) és a 8 éve igazolt szlovén Kevin Kampl (31) is. A sajtóhírekből és a vezetők nyilatkozataiból az hámozható ki róluk, hogy a klubhűségük ide, az eddigi teljesítményük oda – ha nem is lesznek kidobva, de élő szerződésük dacára jobban tennék, ha keresnek maguknak új kenyéradót. Ha pedig találnak, mehetnek.

Nem lehet bűnbak a remekelő Gulácsi és Orbán

A cikk szerint „ez meglepte a szurkolói közösséget, és majdnem úgy hangzik,

mintha ezeket a labdarúgókat kiáltanák ki bűnbaknak. Az a tény pedig, hogy ezt a klub részéről nem kommentálják, rossz modor. Nem ezt érdemlik a sokat szolgált játékosok.

Az egyesület érezhetően nem tanult Forsberg távozásából" – utalnak egy másik klublegenda, a svéd Emil Forsberg (33) tavalyi dicstelen elpasszolására, akit 9 lipcsei év után suvasztottak el az amerikai testvércsapathoz, a New York Red Bullshoz.