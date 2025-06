Miért teszik ezt velük? Méltó búcsút követelnek Gulácsinak és Orbánnak

Napok óta hallgat az RB Leipzig a rutinos játékosok kiselejtezésével kapcsolatban. A Bild hétfőn írt arról, hogy a klub nem feltétlenül marasztalná öt harmincon túli ikonját: Gulácsi Péter és Orbán Willi mellett Kevin Kampl, Lukas Klostermann és Yusuff Poulsen számára nincs jövő a Bikáknál. A klubvezetés kapkod, össze-vissza nyilatkozik, s az rblive.de oldal szerint még nem is tárgyalt az érintettekkel sem, akiknek mind élő szerződésük van.

A 35 éves Gulácsi és a 32 éves Orbán jövője kérdéses / Fotó: Getty Images

Sokan nem értik, hogy miért hosszabbították meg például az év elején Klostermann szerződését, amikor már sejteni lehetett, neki sem lesz komoly szerepe a jövőben. Ugyanúgy Gulácsi Péternek és Orbán Willinek is élő megállapodása van, érthetetlen, miért mondanak le azokról, akik nem csak a pályán, az öltözőben is vezérek voltak még a legutóbbi szezonban is. Néhány héttel ezelőtt, a bajnoki hetedik helyezés után még teljesen mást nyilatkozott Marcel Schäfer sportigazgató is:

Csakis az a fontos, ki mennyire képes szolgálni a klubot. Az életkor nem számít, legyen akár 18, vagy 35 éves, ha teljesít, akkor számítunk rá

- mondta Schäfer, aki viszont úgy tűnik, a csapat újjáépítésében nem számít a rutinra.

Búcsúmeccs jár Gulácsiéknak

Sokan úgy gondolják, az öt alapember mindegyike külön-külön megérdemelne egy külön búcsúmeccset, pláne akkor, ha egyszerre öt ikonjától köszönne el a klub. A cikk kitért arra, azért is lenne fontos a jó viszony, mert Orbán és Kampl a visszavonulása után is alkalmas arra, hogy valamilyen minőségben az RB-nél dolgozzon.