Elszabadult a pokol, biztonsági őrök menekítették ki Zalatnay Cinit

Zalatnay Cini átélt már néhány rázós színpadi és pláne koncert utáni helyzetet, mégis napokkal az eset után is lúdbőrözik, ha visszagondol a pécsi bulijára, ami után szó szerint elszabadult a pokol. Az énekesnő fékevesztett rajongói eleinte békésen vártak a sorukra, hogy kapjanak egy aláírást kedvencüktől, de ahogy az idő haladt előre, úgy lett egyre vadabb a helyzet és a szűnni nem akaró tömeg is. Cini most a Metropolnak mesélt nem mindennapi kalandjáról és a kimenekítő akcióról.

Zalatnay Cini minden energiáját beleadta a szezonnyitó koncertjébe. (Fotó: Zalatnay Cini)

Zalatnay Cinit magával ragadta a hév

„Tényleg olyan volt az egész, mint egy időutazás. Nagyon régen jártam már Pécsett és most egy majális nagyszínpadjára kaptam meghívást, ahol egy órán át énekeltem hatalmas tömeg előtt.

Már a buli alatt is felfokozott volt a hangulat.

Öt-hatezer ember énekelte velem a dalokat és bevallom, engem is elvitt a hév, hiszen számomra ez a koncert nyitotta meg a szezont, így minden, de minden energiámat beleadtam a koncertbe. Talán ez a lendület ragadhatott át a tömegekre, és az utolsó nóta után meg is rohantak azok, akik egy közös képet vagy egy dedikálást szerettek volna kérni tőlem” — kezdte lapunknak Zalatnay Cini, aki kis túlzással, talán még most is Pécsen osztogatná az aláírását, ha a szervezők és a biztonsági szolgálat szakemberei nem lépnek közbe.

Zalatnay Cinit a koncert után lerohanták a rajongók. (Fotó: Zalatnay Cini)

A biztonsági szolgálat vetett véget az őrületnek

„Hogy őszinte legyek, annyira élveztem a túláradó szeretet, hogy nekem jó darabig le sem esett, hogy kezdenek elszabadulni az indulatok. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy körém gyűlt úgy nyolc-tíz biztonsági őr, akik elkezdtek engem kiterelni a színpad mögötti területre.

Közben hallottam, hogy a tömegben már viták és némi lökdösődés is kialakult, ezért döntöttek úgy, hogy egy óra után abba kell hagynom a dedikálást.

Szó szerint benne volt a pakliban, hogy verekedéssé fajulnak a dolgok” — idézte fel az énekesnő. „Tényleg világsztárnak érezhettem magam abban az egy órában, és végül a kimenekítésem is filmbe illő lett.

Végül az autóhoz már futva érkeztünk meg és kövér gázzal lőtt ki a sofőr

A biztonsági őrök talán vitatkoznának velem, de szerintem szuper volt!” — nevetett Zalatnay Cini.