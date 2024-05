Komoly döntést hozott az egészsége miatt a Tankcsapda sztárja

A Tankcsapda évente 80-90 koncertje ad és minden buli legalább 1,5 óra. Hazánk legnépszerűbb rockbandája sosem csinál bulit félgőzzel, szívvel-lélekkel játszanak, hogy a közönséget kiszolgálják. S mivel ketten betöltötték már az 50-et — Sidlovics Gábor is már 48 —, a turnék egyre jobban igénybe veszik szervezetüket. Arról már írtunk, hogy Sidi jógával és meditációval tartja formáját és mentális egészségét, most Fejes Tamás árulta el, hogyan készül az idei erőltetett menetre. Nem csalódtunk, a népszerű zenész most is viccesen mesélt az egészségéért tett erőfeszítéseiről.

A Tankcsapda sztárja és Bochkor Gábor évek óta jó barátok, nem csak nyaralni mennek együtt, de béltükrözésre is. (Fotó: Instagram)

Bochkor Gáborral együtt jár tükrözésre a Tankcsapda sztárja

Azt mondják, hosszú távon a rock 'n' roll életmód tartósít, de a Tankcsapda sztárja ezt vitatja. Fejes Tamás ezért minden évben megfogadja, hogy kevesebbet vállal, kicsit visszavesz a tempóból, de mostanra feladta.

„Hiába áltatom magam, úgysem veszek vissza” – kezdte a debreceni rockbanda dobosa. „A tavalyi évem nagyon sűrűre sikerült, miközben viszem a vállalkozásokat, ami miatt sokat vagyok úton, közben egy hónap Kincsvadászok forgatás úgy, hogy közben ment a turné, másfél órákat aludtam.”

Nagyon elfáradtam fizikálisan, a színpadon azt vettem észre, hogy csak fújtatok. És az sem tetszett, amit a tükörben láttam, egy főtt krumplit két pálcika lábbal. S tényleg, mivel tudtam, ismerem magam, hogy nem tudok visszább venni, ezért életmódváltásba kezdtem.

A népszerű zenész azt is elárulta, ez nála mit jelent. A házában kialakított egy konditermet, a Loki legendás játékosának, Dombi Tibornak a felesége készített neki edzéstervet. Nemrég például olyan videót posztolt, ahogy imádott kiskutyája rajta fekszik, miközben hasizom gyakorlatot csinál.

„Emellett persze odafigyelek az étkezésre is és azért már el kezdett látszani az eredménye. Emellett nálunk a Tankcsapdában mindig is kötelezőek voltak minden évben az orvosi vizsgálatok, szív, látás, hallás és minden más is.

Bochkor Gáborékkal például rendszeresen járunk bél és gyomortükrözésre, ami valljuk be, nagyon kellemetlen vizsgálat. De ezt is tudjuk humorral tompítani, úgy hívjuk »Tekints a lyukamba járat«. Ilyenkor elmegyünk hozzám, bevesszük a hashajtót, mindenki aztán kiteszi a bélsarat, úgy megyünk. De tényleg szükség van ezekre, a megelőzésre fektetünk hangsúlyt, nem akarjuk kísérteni a sorsot, és még sokáig ki akarjuk szolgálni a közönségünket!

— avatott be minket a Fejes Tamás.