Nem hiszed el, milyen ajándékot kapott a Tankcsapda sztárja – Fotó

A Tankcsapda sztárjai azt már megszokták, hogy rajongóik meglepik őket apróságokkal. A banda dobosa, Fejes Tamás például kapott már a születésnapjára tortát, vagy éppen kedves gyermekrajzokat. De most olyan meglepetést hagytak az üzlete bejárata mellett, amitől dobott egy hátast.

Fejes Tamás, a Tankcsapda sztárja Tilla miatt lett kincsvadász Fotó: TV2

Értékes ajándékot kapott Fejes Tamás

Vadonatúj szerepben mutatkozott be a televíziónézőknek a Tankcsapda együttes sokak szerint megosztó dobosa, Fejes Tamás. A népszerű dobosról ugyanis kevesen gondolták, hogy a zenélésen, a bandán kívül más is érdekli. Pedig a rocksztár már azelőtt is sikeres kereskedő volt, mielőtt belépett Lukács Laciékhoz a Tankcsapdába. Már gyermekkorában is imádott seftelni, vonzzák a különleges tárgyak, és a bolhapiacokon kezdett megismerkedni ezzel a világgal. Az évek alatt számtalan olyan tárgyhoz sikerült hozzájutnia, amiket később nagy haszonnal tudott értékesíteni. Ám hangsúlyozza: ennek a szakmának a legértékesebb része az, amikor felkutatja valaki ezeket a különlegességeket. Ezért is és Tilla személye miatt mondott igent a TV2 Kincsvadászok műsorára, ahol ő az egyik kereskedő.

De most anélkül, hogy licitált volna, az övé lett egy régi óra, ezzel lepte meg egy rajongója

– írta Instagram-oldalán Fejes Tamás.

Értékes festménye is van

Simán licitálnék a Rolling Stones dobosának felszerelésére is! Van olyan Signature hangszerem, amiből itthon csak egy, de az egész világon is mindössze 250 van, ami aláírt példány. A Panthera gitárosa, Dimebag Darrell dedikálta, sertificate, vagyis eredeti igazolása van. Ez konkrétan felbecsülhetetlen értékű

– mondta nemrég a Metropolnak a dobos.