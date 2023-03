Elképesztő videó! Így lazít a Tankcsapdával Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula elsőre igent mondott, amikor a Tankcsapda 2012-ben felhívta, hogy szerepelne-e a videoklipjükben. A legendás színésznek csak egy kis szerepe volt a forgatáson, de a debreceni zenészeket lenyűgözte nemcsak a munkához való hozzáállásával, de alázatával is.

A Tankcsapdával lazít Bodrogi Gyula (Fotó: Facebook / Tankcsapda)



A Tankcsapdával lazít Bodrogi Gyula

Az emlékezetes klipforgatás óta tartják is a kapcsolatot, óriási megtiszteltetésnek tartják, hogy együtt dolgozhattak. Lukács Laci, Fejes Tamás és Sidi ugyanis már gyermekkorukban odáig voltak Bodrogi Gyuláért, tiszteletük azóta csak tovább nőtt. A Tankok és a nem felejtkeznek meg sosem a színészóriás születésnapjáról, mindig felköszöntik. Most pedig együtt lazítottak, a banda dobosának névnapján, amiről meg is osztottak egy videót. A felvételen Gyuszi bácsi egy pikáns versikével köszönti Fejes Tamást, majd koccintanak.



Otthagyták miatta a próbát

Mint kiderült, bármilyen meglepő, a 88 éves Bodrogi Gyulának és rockzenészeknek közös ismerőseik vannak. Így történt, hogy amikor megtudták, hogy példaképük ott van nem messze tőlük Debrecenben, csapot-papot otthagytak, leléptek a próbájukról, hogy tudjanak találkozni vele.

Évekkel ezelőtt jött egy hirtelen ötlet, hogy a legújabb klipünkhöz kérjük fel szerepelni Bodrogi Gyuszi bácsit

– mesélte korábban Lukács Laci. „Még most is hihetetlen, hogy elvállalta a pici szerepet, öröm volt nézni, hogy azt is, milyen alázattal csinálja, komolyan vett bennünket! Ha lehet, azóta még jobban tiszteljük… Elképesztő mennyi energia van benne most is, példát kell venni róla! Mert ő egy igazi példakép mindenben!”

Még mindig játszik Bodrogi Gyula

Bár tavaly egy ország aggódott a színészért, mert életveszélyes állapotban került kórházba, szerencsére rohamosan javult az állapota. Gyuszi bácsi többször elmondta, hogy őt a színpad, a játék tartja életben. Ezért kora ellenére sem tervez felhagyni munkájával, jelenleg is a Karinthy Színház színpadán vállalt be egy szerepet.