Nem semmi, ami kiderült! Így választ párt Zalatnay Cini

Volt olyan pasim, nem is egy, akinek nem tetszett, hogy a kutyák velem alszanak a franciaágyban. De a végén vagy mi győztünk a kutyákkal, és elfogadta ezt, vagy ha nagyon nem tetszett neki, akkor így járt. De azért általában beletörődtek. De nem véletlenül van nekem több mint 30 éve egy nád franciaágyam... ült itt ezen az ágyon Zámbó Jimmy és sokan mások, akik már nincsenek köztünk, itt vezettem ezen az ágyon talkhsow-t is. Na, de tényleg nem véletlen az ágy hatalmas mérete, 2x2 méteres, ezen aludt már egyszerre négy kutya is, pontosabban két ember és a négy kutya...