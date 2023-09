22 éhes száj várja nap mint nap Zalatnay Cinit

Zalatnay Sarolta szeme ki van élezve a bajba jutott állatokra, így nem csoda, hogy lépten-nyomon beléjük is botlik. Legutóbb éppen pár utcányira az otthonától figyelt fel egy ház udvarán élő cica kolóniára. Az énekesnő azóta minden nap megáll a ház előtt és eteti az állatokat. Állatvédőként ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy ezzel csak vizet hord a tengerbe.

Macskaseregnek segít Zalatnay Cini Fotó: Zalatnay Sarolta

Kicsúszott a kezükből az irányítás

„Hát persze, hogy megint a nyakamba vettem néhány állatkát. Jó, nem is annyira néhányan vannak, hiszen huszonkét, különböző korú cicát számoltam azon a házamhoz közeli telken, ahol egy idős házaspár él. Nem akartak ők ekkora szaporulatot, csak valahogy kicsúszott a kezükből az irányítás.”

Én most minden nap megállok náluk és viszek tápot a cicáknak.

„Már messziről felismerik a kocsim hangját és boldogan szaladnak elém” – kezdte lapunknak az énekesnő, aki minden követ megmozgat, hogy a cicák mihamarabb átessenek az ivartalanításon.

Csak az ivartalanítás jelenthet megoldást

„Tisztában vagyok vele, hogy a háznál kialakult helyzetre nem megoldás, hogy etetem a cicákat. Az a legfontosabb, hogy minél hamarabb ivartalanok legyenek, legalább a nőstények és el is kezdtem azon dolgozni, hogy ez meg is történjen. Ennyi állatnál a költségek elég magasak, amit én nem tudok vállalni, de már megmozgattam pár követ és bízom benne, hogy hamarosan konkrét lépéseket is tehetünk” – magyarázta az énekesnő, aki számít a település önkormányzatára is a helyzet megoldásában.