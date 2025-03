Zalatnay Cini kövér gázzal menekült március 15-én

Zalatnay Cini valahogy a szerencsésebb előadók közé tartozott az átkosban. Mert már tudták róla, hogy erősen patrióta szemléletű, a karhatalom nem igazán vegzálta még akkor sem, amikor a betiltott, eltörölt Március 15-ei nemzeti ünnepen kokárdát tűzött és még az autóját is trikolorba öltöztette. Persze megesett, hogy be-beszóltak neki, de ő csak nevetett és továbbhajtott.

Zalatnay Cini március 15-ei emlékeiről mesélt (Fotó: Zalatnay Cini)

Zalatnay Cini: „Odalépett hozzám egy öklét rázó, szitkozódó öreg komcsi”

„Soha egyetlen pillanatig sem érdekelt, hogy a komcsik szerint főbűnnek számított, ha valaki megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, vagy akár 1956-ról.”

Számomra ezek akkor is fontos ünnepek voltak, ha ezt a hatalom nem így rendelte.

„Egész konkrétan le..artam és minden március 15-én szereztem, vagy csináltam kokárdát, és még a Merci jelre is tűztem nemzeti színű szalagot, már ha el nem lopták a jelet” – kezdte nevetve Zalatnay Cini, aki néha azért belefutott néhány önjelölt rendőrbe, vagy inkább házmesterbe. „Volt, hogy a piros lámpánál odalépett hozzám egy öklét rázó, szitkozódó öreg komcsi, aki kikérte magának, hogy ott magyarkodom. Az volt a véleménye, hogy én forradalmat akarok szítani. Persze kinevettem és a zöld lámpánál toltam neki egy kövéret. Abban a reményben, hogy legalább a lábán áthajtok véletlenül” – mesélte az énekesnő, aki persze nem akarta bántani a bősz, öreg élmunkást. Nem úgy, mint őt, azok a nyíltan magyarellenes „erők”, akik egy erdélyi koncertje után üldözték a határig.

Zalatnay Cini sokszor ünnepelt a tengeren túlon (Fotó: Zalatnay Cini)

„Felszólítottam a tömeget, hogy énekeljük el együtt a magyar himnuszt”

„Emlékszem, a Tolcsvay zenekarral éppen március 15-én utaztunk egy erdélyi koncertre. A stadion színpadán megszállt az ihlet és felszólítottam a tömeget, hogy énekeljük el együtt a magyar himnuszt.”

Nos, a közös éneklés jól sikerült, de a himnusz végén szólt a szervező, hogy akkor most szálljunk szépen kocsiba és meg se álljunk a határig, mert nem mindenkinek tetszett a kis ünnepi performanszom

– idézte fel egyik kellemetlen emlékét Zalatnay Sarolta, aki több nemzeti ünnepen is Amerikában turnézott, ahol bizony megadhatta a módját a „magyarkodásnak”. „Többször is volt szerencsém New Yorkban tölteni a március 15-ei nemzeti ünnepet. Na ott viszont kifejezetten szerették, hogy talpig magyarban léptem színpadra, sőt az utcán is megállítottak a nemzeti színekben pompázó miniszoknyám és csipke fölsőm miatt” – nevetett Zalatnay Cini.