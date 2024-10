Ez állati! Egy orvossal készít hatalmas meglepetést Zalatnay Cini

Zalatnay Cini néhány napja vendégül látta az egyik, rajongójából lett jóbarátját, akivel nem csupán a zene, de az állatok feltétlen szeretete is összeköti. Az énekesnő éppen stúdiózni indult, így Dr. Koller István gondolt egyet és elkísérte. Ebből aztán egy remek hangulatú kis délután kerekedett, ahol az állatdoki is dalra fakadt. Az eredményből pedig amolyan karácsonyi ajándék készül István páciensei, vagyis inkább azok gazdái számára. Zalatnay Cini a Metropolnak mesélt a különleges, „duettalbum” születéséről.

Zalatnay Cinit nem kellett kétszer kérni Fotó: Zalatnay Cini

„Hihetetlen Zalatnay-gyűjteménnyel rendelkezik”

„István egy nagyon fontos emberke az életemben, hiszen egy hihetetlenül szenvedélyes állatorvos, akinek nemcsak a munkálja, de hivatása is az állatok megmentése. Tulajdonképpen egy születésnapi bulin ismerkedtünk meg, ahol azonnal megtaláltuk a közös hangot. Ráadásul nagyon szereti a zenéimet és hihetetlen Zalatnay-gyűjteménnyel rendelkezik. Nemrég egy vásárban járt, ahol elképesztő lemezrelikviára bukkant és mindet meg is vette, de Londonban is betért már egy-egy lemezboltba, ahonnan az angol nyelvű kiadványaimat szerezte be. Ki merem jelenteni, hogy az ő birtokában több lemezem van, mint nekem. Itt említeném meg, hogy Dr. Koller István az a fajta állatorvos, aki rengeteg időt és energiát fordít karitatív tevékenységekre. Nagyon sokszor kezel ingyen, vagy nagyon jutányos áron olyan kisállatokat, akiknek a gazdái vagy kisnyugdíjasok, vagy nagycsaládosok, vagyis szerény körülmények között élnek” – kezdte lapunknak Zalatnay Cini, majd rátért a kettejük „fúziójából” készülő régi-új lemezre is.

Zalatnay Cini és Dr. Koller István egy közös lemezzel kedveskedik a páciensek gazdáinak Fotó: Zalatnay Cini

Zalatnay Cini: „Azonnal neki is láttunk...”

„Éppen a Nox egyik alapítójához, Gulyás Ferihez készültem a szomszédba, hiszen egy ideje már dolgozunk együtt a dalaim befrissítésén és a doki elkísért, mert korábban még sosem járt stúdióban és kíváncsi volt. Közben pattant ki a fejéből a gondolat, hogy remek kis ajándék lenne a hozzá járó rengeteg gazdi számára, ha felénekelnénk közösen néhány slágeremet. Azonnal neki is láttunk és felvettük a Mindig kell egy barát és a Tölcsért csinálok a kezemből című dalokat”.

Meg kell hogy mondjam, István nagyon meglepett, mert tényleg izgalmas duettek születtek.

„A napokban visszatérünk a stúdióba és még két slágert rögzítünk közösen. Nagyon büszke vagyok rá, hogy részese lehetek egy ilyen ötletes ajándékozásnak” – magyarázta Zalatnay Cini, aki megígérte, lapunk olvasói hallhajták majd először a különleges duettdalokat. Addig is, íme a Tölcsért csinálok a kezemből eredeti verziója: