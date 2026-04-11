RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

„Én az életre szavazok!” – Orbán Viktor mellett tett hitet az EDDA frontembere

Az április 12-i választások előtt egyre több híresség érzi úgy, hogy ideje színt vallani és nyilvánosan állást foglalni a jövőt meghatározó kérdésekben. Az EDDA Művek frontembere, Pataky Attila most minden eddiginél őszintébben beszélt arról, miért tartja elengedhetetlennek a jelenlegi kormány támogatását és a biztonság megőrzését.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 11:45
A magyar rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, az EDDA Művek frontembere sosem rejtette véka alá a véleményét, legyen szó a világmindenségről vagy éppen a hazai közéletről. Pataky Attila a vészesen közelgő április 12-i megmérettetés előtt ismét tiszta vizet öntött a pohárba, és egyértelművé tette követői számára, hol áll a politikai palettán. Az énekes, aki évtizedek óta a színpadon éli az életét, most nem a gitárok zúgásával, hanem egy érzelmektől fűtött, őszinte vallomással hívta fel magára a figyelmet, kijelölve az utat, amelyen szerinte Magyarországnak haladnia kell - írja a Bors.

Pataky Attila a békében hisz.
Pataky Attila Orbán Viktor és a béke útját járja (Fotó: Gábor Zoltán)

Pataky Attila döntött: Választás a béke és a háború között

Pataky Attila nem kertelt, amikor a jelenlegi biztonsági helyzetről és a jövő lehetőségeiről beszélt. A rocklegenda szerint a legfontosabb kincsünk most a nyugalom, amit minden áron meg kell őriznünk:

Ha itt mögém néztek, látjátok, itt nyugi van, biztonság van, csend van, nem lőnek, választhatok. Most még választhatunk. A magyar nyelv a világ egyik legcsodálatosabb, legkifejezőbb nyelve. Tudod, a szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, megöl...

– fogalmazott a Kossuth-díjas énekes. Az EDDA vezéralakja szerint a nyelvünk ereje is arra tanít minket, hogy a pozitív energiák építenek, míg az ellenségeskedés csak pusztításhoz vezet. Számára a békés hétköznapok nem maguktól értetődőek, hanem olyan értékek, amelyeket a szavazófülkében is meg kell védeni.

„Az életre szavazok”

A zenész meglátásai mögött egyértelmű politikai elköteleződés húzódik: továbbra is Orbán Viktor és a Fidesz mellett tette le a voksát. Pataky egyfajta életigenlő manifesztumként foglalta össze, miért tartja fontosnak a jelenlegi irányvonal fenntartását. Listáján a családi boldogság és a társadalmi rend kéz a kézben jár:

Én az életre szavazok. A tavaszra, a nyárra, a bulikra, a nőm csókjára, a fiaim mosolyára, az élhető életre, a biztonságra, nemet mondok a háborúra, a migrációra, a genderőrületre, csak az életre, a te életedre is csak az élhető életre szavazok

– jelentette ki határozottan. Pataky Attila tehát a Bors kameráján keresztül is arra kér minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy április 12-én a biztos választás mellett tegye le a voksát és szavazzon bizalmat újabb négy évre Orbán Viktor és a Fidesz kormányának.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
