Kökény Attila őszintén vallott Marics Petiről: nem beszélt mellé...

Kökény Attila, Rakonczai Viktor és Marics Peti közös dala, a Tutto é Bello valósággal felrobbantotta a magyar zenei toplistákat. A rajongók által máris 10/10-esnek ítélt szerelmes szerzemény sikere kapcsán exkluzív interjút adott lapunknak Kökény Attila, aki őszintén vallott a mesterséges intelligencia térnyeréséről, a dal születésének körülményeiről, valamint arról, milyen volt a közös munka a jelenkor egyik legtehetségesebb fiatal előadójával, Marics Petivel.

Kökény Attila és Marics Peti barátsága miatt nem meglepő, hogy közös projektre adták a fejüket (Fotó: Facebook)

Kökény Attila nem hajlandó AI-t használni

A modern technológia vívmányai ma már a zeneszerzést is elérték, ám a klasszikus értékeket képviselő művészek, mint Kökény Attila, óvatosan kezelik az újításokat. Az énekes szerint a technológia nem pótolhatja a valódi hangszeres tudást és a lélek jelenlétét egy dalban.

Nálunk nincs AI...Ugyan megkönnyíti az emberek dolgát, de azért ez nem feltétlenül jó irány. Lustává is teheti a zeneszerzőt az, ha mindent a mesterséges intelligenciára bíz. Én úgy gondolom, hogy egy képzett zenészember, egy vájt fül azonnal meghallja a különbséget. Főleg a zongorajátékon és a hangzás minőségén érződik, ha hiányzik belőle az emberi tényező. Nálunk például fel van tüntetve a leírásban, hogy milyen hangszerek hallhatóak a dalban

– magyarázta Attila, aki szerint a valódi tehetség és a manuális munka adja meg egy produkció igazi súlyát.

Marics Peti zenei világa remekül illeszkedett az elképzelésbe

A dal népszerűsége nem véletlen, hiszen a szakma két elismert előadója mellé a fiatal generáció egyik legmeghatározóbb alakja, Marics Peti csatlakozott, akitől nem áll távol ez a zenei világ, ha az Úristen című slágerre és a Hungária együttes hatására gondolunk. A közönség visszajelzései pedig kifejezetten pozitívak, amit alátámaszt a felkapott listán való előkelő hely is: „Hál'istennek mind a kettőnknek, nekünk is és neki is milliónyi dolgunk van. Nagyon örültünk annak, hogy végül sikerült összehozni ezt a jó kis projektet. Egy született tehetségről van szó, akivel élmény volt a közös munka” – tette hozzá az énekes, kiemelve, hogy a generációk közötti összhang tökéletesen működött a Megasztár mesterével.