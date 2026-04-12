RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Betámadták Will Smith feleségét: több száz millióról van szó

Jada Pinkett Smith visszavág, miután Will Smith állítólagos egykori barátja betámadta őt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 13:00
A férfi azt állította, hogy rengeteget hízott, és el kellett hagynia az országot, mert Jada Pinkett Smith családja megfenyegette őt.

Will Smith és Jada Pinkett Smith. Fotó: Facebook/Extra

A bírósági dokumentumok szerint a színésznő válasszal illette Bilaal Salaam vádjait, miszerint súlyos érzelmi megrázkódtatást kellett elszenvednie a Jada Pinkett Smith-szel folytatott drámája miatt. A férfi elmondása szerint emiatt hatalmas súlyfelesleg került rá, elvesztette a párját, és ideiglenesen el kellett hagynia az országot.

A legújabb bírósági dokumentumok szerint Jada azt állítja, hogy Bilaal semmilyen kézzel fogható bizonyítékkal nem szolgált a súlyos stresszre, amelyet állítólag el kellett szenvednie. Jada a súlygyarapodásra, a szakításra, és a költözésre pedig úgy reagált, hogy annak az állítólagos stresszhez semmilyen köze nem volt. Elmondása szerint ez nem az a fajta bizonyíték, amely alátámasztja a súlyos lelki gyötrelmeket, ezért orvosi dokumentumokat és harmadik személy által bemutatott bizonyítékot kért.

Miért támadják Jada Pinkett Smith-t?

A 3 millió dolláros keresetben (967 millió forint), Bilaal azt állította, hogy Jada nyilvánosan megalázta őt , miután nem segített Will Smith-nek kikászálódni a híres Ocsar-fiaskóból. Elmondása szerint Will és Jada barátai megfenyegették őt, miután a fülükbe jutott, hogy az éppen készülő memoárjában Will Smithről is írni készül.

Will Smith felesége szerint Bilaal összes állítása "hamis, nem alátámasztott, és csak arra szolgál, hogy figyelmet kapjon abban a nyilvánosan folyó gyűlöletkampányban", amely Jada családja felé irányul.

A színésznő sosem mondta ki Bilaal nevét, amikor a sajtónak nyilatkozott az esetről, és azt kérte a bírótól, hogy ejtse a pert - tudta meg a TMZ.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
