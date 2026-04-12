Betámadták Will Smith feleségét: több száz millióról van szó

A férfi azt állította, hogy rengeteget hízott, és el kellett hagynia az országot, mert Jada Pinkett Smith családja megfenyegette őt.

Will Smith és Jada Pinkett Smith. Fotó: Facebook/ Extra

A bírósági dokumentumok szerint a színésznő válasszal illette Bilaal Salaam vádjait, miszerint súlyos érzelmi megrázkódtatást kellett elszenvednie a Jada Pinkett Smith-szel folytatott drámája miatt. A férfi elmondása szerint emiatt hatalmas súlyfelesleg került rá, elvesztette a párját, és ideiglenesen el kellett hagynia az országot.

A legújabb bírósági dokumentumok szerint Jada azt állítja, hogy Bilaal semmilyen kézzel fogható bizonyítékkal nem szolgált a súlyos stresszre, amelyet állítólag el kellett szenvednie. Jada a súlygyarapodásra, a szakításra, és a költözésre pedig úgy reagált, hogy annak az állítólagos stresszhez semmilyen köze nem volt. Elmondása szerint ez nem az a fajta bizonyíték, amely alátámasztja a súlyos lelki gyötrelmeket, ezért orvosi dokumentumokat és harmadik személy által bemutatott bizonyítékot kért.

Miért támadják Jada Pinkett Smith-t?

A 3 millió dolláros keresetben (967 millió forint), Bilaal azt állította, hogy Jada nyilvánosan megalázta őt , miután nem segített Will Smith-nek kikászálódni a híres Ocsar-fiaskóból. Elmondása szerint Will és Jada barátai megfenyegették őt, miután a fülükbe jutott, hogy az éppen készülő memoárjában Will Smithről is írni készül.

Will Smith felesége szerint Bilaal összes állítása "hamis, nem alátámasztott, és csak arra szolgál, hogy figyelmet kapjon abban a nyilvánosan folyó gyűlöletkampányban", amely Jada családja felé irányul.

A színésznő sosem mondta ki Bilaal nevét, amikor a sajtónak nyilatkozott az esetről, és azt kérte a bírótól, hogy ejtse a pert - tudta meg a TMZ.