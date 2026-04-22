Dave Mason, a legendás brit rockegyüttes, a Traffic társalapítója 79 éves korában elhunyt
A gitáros békésen hunyt el.
Dave Mason, a brit Traffic rockegyüttes társalapítója 79 éves korában elhunyt.
Dave Mason egy éven át küzdött a gyilkos kórral
Súlyos fertőzés támadta meg 2024-ben a szervezetét. Emiatt kénytelen volt lemondani a turnéit, és az elmúlt egy évet bátor küzdelemben töltötte a betegséggel szemben.
„Mély fájdalommal tudatjuk Dave Mason halálának hírét” – olvasható a zenész hivatalos Instagram- oldalán. „Április 19-én, vasárnap, miután szeretett feleségével, Winifreddel egy csodálatos vacsorát főzött, leült szunyókálni, az édes Starral (a máltaival) a lábainál. Békében hunyt el kedvenc székében, a gyönyörű Carson-völgy ölelésében, amelyet annyira szeretett. Mesés befejezés. A saját feltételei szerint. Így élte az életét egészen a végéig. Maradandó nyomot hagyott életünk filmzenéjén és a szívekben, amelyeket felemelt. Örökségét örökké becsben fogjuk tartani.” – olvasható a család közleményében a Fox News szerint.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre