RETRO RÁDIÓ

Dave Mason, a legendás brit rockegyüttes, a Traffic társalapítója 79 éves korában elhunyt

A gitáros békésen hunyt el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 16:05
Módosítva: 2026.04.22. 16:07
Dave Mason, a brit Traffic rockegyüttes társalapítója 79 éves korában elhunyt.

Meghalt Dave Mason Fotó: Music City Roots/Youtube.com

Dave Mason egy éven át küzdött a gyilkos kórral

Súlyos fertőzés támadta meg 2024-ben a szervezetét. Emiatt kénytelen volt lemondani a turnéit, és az elmúlt egy évet bátor küzdelemben töltötte a betegséggel szemben. 

„Mély fájdalommal tudatjuk Dave Mason halálának hírét” – olvasható a zenész hivatalos Instagram- oldalán. „Április 19-én, vasárnap, miután szeretett feleségével, Winifreddel egy csodálatos vacsorát főzött, leült szunyókálni, az édes Starral (a máltaival) a lábainál. Békében hunyt el kedvenc székében, a gyönyörű Carson-völgy ölelésében, amelyet annyira szeretett. Mesés befejezés. A saját feltételei szerint. Így élte az életét egészen a végéig. Maradandó nyomot hagyott életünk filmzenéjén és a szívekben, amelyeket felemelt. Örökségét örökké becsben fogjuk tartani.” – olvasható a család közleményében a Fox News szerint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
