Ez a személyiségteszt olyat árul el rólad, hogy meg fogsz lepődni

Ez egy tipikus „mit látsz először” személyiségteszt leírás – érdekes, de nem szabad túl komolyan venni.

Az ilyen képek az úgynevezett optikai illúzió jelenségére épülnek: az agyunk gyorsan próbál értelmet adni annak, amit látunk, és attól függően, mire fókuszálsz először (alak, háttér, kontraszt), mást „veszel észre”. Ez azonban inkább a figyelmi mintáidról és az adott pillanatodról szól, nem egy stabil személyiségjegyről.

Személyiségteszt a belső világodról

Ha először a kulcslyukat látod az éjszakai égbolttal, akkor nagyon racionális ember vagy. Más szóval, minden helyzetben képes vagy megőrizni a hidegvéred. Az érzelmeid és érzéseid nem zavarják meg a gondolkodásodat. Éppen ezért tudod a legjobb döntéseket meghozni, mind a munkában, mind a magánéletben. A munkahelyeden, ha nehéz döntést kell meghozni, számítanak a véleményedre. Mivel hajlamos vagy az összképet nézni, képes vagy a legmegfelelőbb megoldást megtalálni.

Ha viszont először a lányt és a nappali tájat látod meg, az azt jelenti, hogy rendkívül érzékeny, szentimentális ember vagy. Semmi sem hagy hidegen, és képes vagy meglátni a szépséget az apró dolgokban. Könnyen meghatódsz, akár könnyekig is, de ez téged nem zavar különösebben. Megtanultál békében lenni az érzelmeiddel és az érzékenységeddel. Sok szeretetet adsz másoknak, és teljes figyelmedet nekik szenteled, amikor szükségük van rá. Ők támogatva érzik magukat melletted, és még ha néha együtt is sírsz velük, hálásak, hogy az életük része vagy.