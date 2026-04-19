Baranyi László 92 évesen filmet készít: újságíró játssza a főszerepet!

98 évesen is aktívan tölti napjait Baranyi Laci bácsi, mivel minden napját edzéssel kezdi. Elmondása szerint hiába fáj neki mindene, akkor sem szeretné elhanyagolni a reggeli tornákat. Emellett pedig forgatókönyvírásba is kezdett, aminek ötlete álmában fogalmazódott meg. Egy furcsa vonatútból így lett az, hogy remélhetőleg valamikor a filmvásznakon is látható lesz Baranyi László készülőben lévő filmje.

Baranyi László fiatalon inkább játszott, most filmet készít

Pécsre mentem vonattal, amikor két fiatal beszélgetett egymással. A fülkében pedig végighallgattam, hogy miről témáznak éppen és egy nagyon jó történet volt. Egyik hajnalban pedig megébredtem és az jutott az eszembe, hogy szívesen megírnám ezt

– mesélte el forgatókönyvének eredetét a színészlegenda.

Kora ellenére belekezdett a hosszú távú projektbe és most arról is beszámolt lapunknak, hogy milyen témát fog feldolgozni Baranyi László forgatókönyve. „Tulajdonképpen ez egy drámai, kriminalisztikás történet, ami a drog romboló hatásáról fog szólni. Egy jó körülmények között élő család ripityára szakad, amikor ezeknek a szereknek a hatása alá kerülnek” – árulta el a Família Kft. című tévésorozat nagypapája.

Már a szereplők is megvannak Baranyi László filmjéhez

Egy röplabdás lány lesz a főszereplő. A nyáron még jött hozzám egy újságíró, aki egy óvodától érkezett, és mintha állon vágtak volna, hogy ő fogja alakítani a főszereplőt. Egy olyan kislány, aki a 16 évest is el tudja játszani és a film végére már 35 éves lesz. Kigyógyul a drogból és elkezd afrikai kisgyerekeket tanítani angolul, ezzel pedig megtalálja az élete értelmét

– osztotta meg a részleteket Baranyi Laci bácsi.

A főszereplő tehát már megvan, de a film története ennél sokkal mélyebb lesz a színészlegenda elmondása szerint. „Az édesapa egy nagyon sikeres és gazdag vállalatigazgató a rendszerváltás idején. A rózsadombi villa is szerepet kap, személyzettel, és amit csak el lehet képzelni. A saját ifjúságomból is csempésztem bele részleteket, de a tanulság mindenki számára világos lesz” – mondta lapunknak Baranyi László.