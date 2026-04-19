Baranyi László 92 évesen filmet készít: újságíró játssza a főszerepet!
Bár színészként már nem dolgozik a Família Kft. legendás sztárja, nem unatkozik a mindennapokban. Baranyi László forgatókönyvírásba kezdett, amiről lapunknak minden részletet elárult.
98 évesen is aktívan tölti napjait Baranyi Laci bácsi, mivel minden napját edzéssel kezdi. Elmondása szerint hiába fáj neki mindene, akkor sem szeretné elhanyagolni a reggeli tornákat. Emellett pedig forgatókönyvírásba is kezdett, aminek ötlete álmában fogalmazódott meg. Egy furcsa vonatútból így lett az, hogy remélhetőleg valamikor a filmvásznakon is látható lesz Baranyi László készülőben lévő filmje.
Baranyi László fiatalon inkább játszott, most filmet készít
Pécsre mentem vonattal, amikor két fiatal beszélgetett egymással. A fülkében pedig végighallgattam, hogy miről témáznak éppen és egy nagyon jó történet volt. Egyik hajnalban pedig megébredtem és az jutott az eszembe, hogy szívesen megírnám ezt
– mesélte el forgatókönyvének eredetét a színészlegenda.
Kora ellenére belekezdett a hosszú távú projektbe és most arról is beszámolt lapunknak, hogy milyen témát fog feldolgozni Baranyi László forgatókönyve. „Tulajdonképpen ez egy drámai, kriminalisztikás történet, ami a drog romboló hatásáról fog szólni. Egy jó körülmények között élő család ripityára szakad, amikor ezeknek a szereknek a hatása alá kerülnek” – árulta el a Família Kft. című tévésorozat nagypapája.
Már a szereplők is megvannak Baranyi László filmjéhez
Egy röplabdás lány lesz a főszereplő. A nyáron még jött hozzám egy újságíró, aki egy óvodától érkezett, és mintha állon vágtak volna, hogy ő fogja alakítani a főszereplőt. Egy olyan kislány, aki a 16 évest is el tudja játszani és a film végére már 35 éves lesz. Kigyógyul a drogból és elkezd afrikai kisgyerekeket tanítani angolul, ezzel pedig megtalálja az élete értelmét
– osztotta meg a részleteket Baranyi Laci bácsi.
A főszereplő tehát már megvan, de a film története ennél sokkal mélyebb lesz a színészlegenda elmondása szerint. „Az édesapa egy nagyon sikeres és gazdag vállalatigazgató a rendszerváltás idején. A rózsadombi villa is szerepet kap, személyzettel, és amit csak el lehet képzelni. A saját ifjúságomból is csempésztem bele részleteket, de a tanulság mindenki számára világos lesz” – mondta lapunknak Baranyi László.
A színész még nem tudja, hogy mikor lesz előrehaladás a filmmel kapcsolatban, mivel korábbi rendező barátai már sajnos mind elhunytak. Elmondása szerint örülne, ha megérné a megjelenést, de jelenleg csak bizakodni tud, hogy egyszer valakinek ugyanúgy megtetszik az ötlet, mint neki.
