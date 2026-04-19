Baranyi László 92 évesen filmet készít: újságíró játssza a főszerepet!

Bár színészként már nem dolgozik a Família Kft. legendás sztárja, nem unatkozik a mindennapokban. Baranyi László forgatókönyvírásba kezdett, amiről lapunknak minden részletet elárult.

Létrehozva: 2026.04.19. 16:30
98 évesen is aktívan tölti napjait Baranyi Laci bácsi, mivel minden napját edzéssel kezdi. Elmondása szerint hiába fáj neki mindene, akkor sem szeretné elhanyagolni a reggeli tornákat. Emellett pedig forgatókönyvírásba is kezdett, aminek ötlete álmában fogalmazódott meg. Egy furcsa vonatútból így lett az, hogy remélhetőleg valamikor a filmvásznakon is látható lesz Baranyi László készülőben lévő filmje.

Baranyi Lászlót mindenben támogatja a felesége, beleértve legújabb ötletét is Fotó: Markovics Gábor

Baranyi László fiatalon inkább játszott, most filmet készít

Pécsre mentem vonattal, amikor két fiatal beszélgetett egymással. A fülkében pedig végighallgattam, hogy miről témáznak éppen és egy nagyon jó történet volt. Egyik hajnalban pedig megébredtem és az jutott az eszembe, hogy szívesen megírnám ezt

– mesélte el forgatókönyvének eredetét a színészlegenda.

Kora ellenére belekezdett a hosszú távú projektbe és most arról is beszámolt lapunknak, hogy milyen témát fog feldolgozni Baranyi László forgatókönyve. Tulajdonképpen ez egy drámai, kriminalisztikás történet, ami a drog romboló hatásáról fog szólni. Egy jó körülmények között élő család ripityára szakad, amikor ezeknek a szereknek a hatása alá kerülnek” – árulta el a Família Kft. című tévésorozat nagypapája.

Baranyi László jól halad a forgatókönyvvel, amiben saját fiatalsága is megjelenik Fotó: Szabolcs László

Már a szereplők is megvannak Baranyi László filmjéhez

Egy röplabdás lány lesz a főszereplő. A nyáron még jött hozzám egy újságíró, aki egy óvodától érkezett, és mintha állon vágtak volna, hogy ő fogja alakítani a főszereplőt. Egy olyan kislány, aki a 16 évest is el tudja játszani és a film végére már 35 éves lesz. Kigyógyul a drogból és elkezd afrikai kisgyerekeket tanítani angolul, ezzel pedig megtalálja az élete értelmét

– osztotta meg a részleteket Baranyi Laci bácsi.

A főszereplő tehát már megvan, de a film története ennél sokkal mélyebb lesz a színészlegenda elmondása szerint. „Az édesapa egy nagyon sikeres és gazdag vállalatigazgató a rendszerváltás idején. A rózsadombi villa is szerepet kap, személyzettel, és amit csak el lehet képzelni. A saját ifjúságomból is csempésztem bele részleteket, de a tanulság mindenki számára világos lesz” – mondta lapunknak Baranyi László.

A színész még nem tudja, hogy mikor lesz előrehaladás a filmmel kapcsolatban, mivel korábbi rendező barátai már sajnos mind elhunytak. Elmondása szerint örülne, ha megérné a megjelenést, de jelenleg csak bizakodni tud, hogy egyszer valakinek ugyanúgy megtetszik az ötlet, mint neki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
