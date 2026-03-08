Baranyi László alig mozdul ki az otthonából: „Nem adom fel”

99 éves lesz nyáron a színművész, aki alapvetően jól van, de már nem nagyon jár emberek közé, noha sok meghívást kap. Baranyi László szellemileg teljesen friss, de néha kénytelen szembesülni a fizikai korlátaival.

Baranyi László színészként az egész ország szívébe belopta magát (Fotó: Markovics Gábor / MW)

„Az időváltozás nagyon szórakozik velünk; van, hogy rosszul alszunk, és nagyon fáradtan ébredünk a feleségemmel. A frontokat megérezzük, és szenvedek a felfekvéssel is. Legalább húsz kenőcsöt kipróbáltam, nem segítenek, most egy újabbra várok” – kezdte a Hot! magazinnak az idős művész, aki hozzátette:

16 kilót fogytam a pandémia alatt, észre se vettem, de benéztem a tükörbe, és egy vadidegen arc nézett rám. Ha megnő a szakállam, bevallom, megijedek magamtól. De nem adom fel, tornázom minden reggel!

Baranyi Lászlót a Família Kft.-ben ismerte meg igazán az ország a kilencvenes években (Fotó: Hot! magazin/archív)

Baranyi László 2026-ban is optimista, de vannak nehézségei

A színész étvágya jó, de figyelnie kell magára. Ha bevacsorázik, akkor éjjel nem bír aludni, így próbálja rávenni magát, hogy este már ne egyen. Most a tavaszt várja, majd jövőre a századik születésnapját:

2027-ben az önkormányzattól megkapom a százezer forint jutalmat: amikor 95 voltam, annyit kaptam

– mondta a színész, aki hozzáfűzte: „A jó barátok közül régebben húszan is összejöttünk, de sajnos részben meghaltak, vannak betegek, van, aki kórházban van, én meg sántikálok. Nagyon vigyázok magamra, mert néha megszédülök. Bútorok közt közlekedem, a múltkor elestem, és az ajtófélfába meg tudtam kapaszkodni, de kicsit bevertem a fejemet, a térdemet és a könyökömet.”

Baranyi László unokája gyakran látogatja a színészt (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

A közel 100 éves Baranyi László fiatalon is látja magát

A Família Kft. nagypapája nagyon koncentrál mozgás közben, az esés egy jelzés volt, hogy „nem lehet ugrabugrálni”. Olyan érzése van, hogy ha kórházba kerül, talán már nem jön ki onnan. Elmesélte, hogy a lánya apósa két és fél évig bírta az özvegységet, majd kilencvenkét évesen kórházba került; nem vett magához élelmet, elaludt, nem búcsúzott el senkitől – a halála megrázta a családot.

A memóriám viszont nagyon jó, visszaemlékezem még hároméves koromra is. Ha becsukom a szemem, látom fekete-fehérben a régi eseményeket. A Balatonra szeretnék még lejutni, Ábrahámhegyen van egy kicsike, huszonnégy négyzetméteres kis házunk. Ha volt egy kis idő, mentünk le a haverokkal. A lányom is részben ott nőtt fel, bográcsban főztük az ebédet, még ágy sem volt. Olyan jóízűeket ettünk ott, a teraszon remekül lehetett aludni a jó levegőn! A tavaszt nagyon várjuk; meglátjuk, milyen lesz az állapotom

– tette hozzá a Família Kft nagypapája.