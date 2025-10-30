Baranyi László kihallgatott történetből írt forgatókönyvet: már a szereplők is megvannak...

Baranyi László elképesztő szellemi frissességnek örvend, amit szinte biztosan annak is köszönhet, hogy folyamatosan mozgásban tartja gondolatait és fantáziáját. Ennek és persze a soha nem lankadó figyelmének, valamint kíváncsiságának eredménye az a drámai hangvételű forgatókönyv, ami mára már értő kezekben várja a zöld utat, vagyis a forgatást. Az idős színész egy hosszú vonatút alatt félálomban inspirálódott a munkához.

Baranyi László 2025-ben, 98 évesen fejezte be a forgatókönyvet, amellyel görbe tükröt tart a társadalomnak (Fotó: Markovics Gábor)

Baranyi László: „Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások”

„A forgatókönyv alapját egy utazásom során adta két utastársam, akik mellett félálomban töltöttem el pár órát. A társalgásból egy megtört, ugyanakkor bizonyos szempontból példás család képe rajzolódott ki a lelki szemeim előtt.

A történetben minden, de minden helyet kapott, ami egy drámai, feszült és tanulságokkal teli filmhez kell.

Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások, a csalárdságok és különösképpen a drogok. De megmutatja azt is, hogy minden vert helyzetből fel lehet állni, van kiút a legsötétebb mélységből is” – mesélte a Metropolnak Baranyi László, aki nagy vonalakban fel is vázolta nekünk a film gerincét adó igaz történetet.

Baranyi László fiatalon belépett a filmes világba, nem meglepő, hogy 98 évesen is új ötlettel rukkolt elő (Fotó: Knap Zoltán)

Baranyi László története igencsak aktuális

„Egy sikerei csúcsán járó család a kiindulópont, ahol az apukát éppen kinevezik egy nemzetközi cég igazgatójává. A családfő példás szorgalommal irányítja a céget, és a sikereit egy családi ebéddel ünneplik épp egy budai villában. Ott van a főszereplő, a tizenhat éves Viktória, aki éltanuló, és ígéretes sportreménység is egyben. Majd eljutunk az érettségi bankettig, ahol beköszön az életébe a nagybetűs szerelem. Közben a kézilabda mellett bokszedzésekre is jár. Ez később fontos szerephez jut a történetben, hiszen a lány az első csalódása okán verekedésbe, majd rendőrségi ügybe keveredik. Nem szeretnék sok mindent elárulni a történetvezetésről, de van benne zaklatás, újabb és újabb verekedés és sok erőszak, melyek elszenvedője minden esetben Viktória, aki egyre lejjebb és lejjebb csúszik, mígnem a drogok rabságába sodródik” – mesélte Baranyi László, aki elárulta az általa megálmodott film legfontosabb üzenetét is. „Ha egy mondatban kéne összefoglalnom a forgatókönyvem mottóját, akkor ennyit mondanék: Soha ne add fel! Mert minden vert helyzetből van kiút! Azt hiszem, a téma örök és most is aktuális.”

Azt remélem, hogy hamarosan meg is találom azt a járható utat, aminek a végén elkészülhet a mozifilm.

A szereplőgárda összetétele már a fejemben van, így csak a pozitív visszajelzésre várok” – tette hozzá a Família Kft. sztárja.