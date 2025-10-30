Baranyi László kihallgatott történetből írt forgatókönyvet: már a szereplők is megvannak...
A 98 éves színész amolyan örök nyughatatlan típus, aki közel 70 éve aktív a színházi és filmes világban. Baranyi László most éppen azon dolgozik, hogy az általa írt forgatókönyvből elkészülhessen egy mozifilm, melynek témája és társadalmi üzenete kínzóan aktuális.
Baranyi László elképesztő szellemi frissességnek örvend, amit szinte biztosan annak is köszönhet, hogy folyamatosan mozgásban tartja gondolatait és fantáziáját. Ennek és persze a soha nem lankadó figyelmének, valamint kíváncsiságának eredménye az a drámai hangvételű forgatókönyv, ami mára már értő kezekben várja a zöld utat, vagyis a forgatást. Az idős színész egy hosszú vonatút alatt félálomban inspirálódott a munkához.
Baranyi László: „Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások”
„A forgatókönyv alapját egy utazásom során adta két utastársam, akik mellett félálomban töltöttem el pár órát. A társalgásból egy megtört, ugyanakkor bizonyos szempontból példás család képe rajzolódott ki a lelki szemeim előtt.
A történetben minden, de minden helyet kapott, ami egy drámai, feszült és tanulságokkal teli filmhez kell.
Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások, a csalárdságok és különösképpen a drogok. De megmutatja azt is, hogy minden vert helyzetből fel lehet állni, van kiút a legsötétebb mélységből is” – mesélte a Metropolnak Baranyi László, aki nagy vonalakban fel is vázolta nekünk a film gerincét adó igaz történetet.
Baranyi László története igencsak aktuális
„Egy sikerei csúcsán járó család a kiindulópont, ahol az apukát éppen kinevezik egy nemzetközi cég igazgatójává. A családfő példás szorgalommal irányítja a céget, és a sikereit egy családi ebéddel ünneplik épp egy budai villában. Ott van a főszereplő, a tizenhat éves Viktória, aki éltanuló, és ígéretes sportreménység is egyben. Majd eljutunk az érettségi bankettig, ahol beköszön az életébe a nagybetűs szerelem. Közben a kézilabda mellett bokszedzésekre is jár. Ez később fontos szerephez jut a történetben, hiszen a lány az első csalódása okán verekedésbe, majd rendőrségi ügybe keveredik. Nem szeretnék sok mindent elárulni a történetvezetésről, de van benne zaklatás, újabb és újabb verekedés és sok erőszak, melyek elszenvedője minden esetben Viktória, aki egyre lejjebb és lejjebb csúszik, mígnem a drogok rabságába sodródik” – mesélte Baranyi László, aki elárulta az általa megálmodott film legfontosabb üzenetét is. „Ha egy mondatban kéne összefoglalnom a forgatókönyvem mottóját, akkor ennyit mondanék: Soha ne add fel! Mert minden vert helyzetből van kiút! Azt hiszem, a téma örök és most is aktuális.”
Azt remélem, hogy hamarosan meg is találom azt a járható utat, aminek a végén elkészülhet a mozifilm.
A szereplőgárda összetétele már a fejemben van, így csak a pozitív visszajelzésre várok” – tette hozzá a Família Kft. sztárja.
