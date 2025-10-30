RETRO RÁDIÓ

Baranyi László kihallgatott történetből írt forgatókönyvet: már a szereplők is megvannak...

A 98 éves színész amolyan örök nyughatatlan típus, aki közel 70 éve aktív a színházi és filmes világban. Baranyi László most éppen azon dolgozik, hogy az általa írt forgatókönyvből elkészülhessen egy mozifilm, melynek témája és társadalmi üzenete kínzóan aktuális.

Megosztás
Szerző: Buster
Létrehozva: 2025.10.30. 13:30
Módosítva: 2025.10.30. 14:29
forgatókönyv Baranyi László drogfüggőség

Baranyi László elképesztő szellemi frissességnek örvend, amit szinte biztosan annak is köszönhet, hogy folyamatosan mozgásban tartja gondolatait és fantáziáját. Ennek és persze a soha nem lankadó figyelmének, valamint kíváncsiságának eredménye az a drámai hangvételű forgatókönyv, ami mára már értő kezekben várja a zöld utat, vagyis a forgatást. Az idős színész egy hosszú vonatút alatt félálomban inspirálódott a munkához.

Baranyi László 98 évesen fejezte be a forgatókönyvet, amellyel görbe tükröt tart a társadalomnak
Baranyi László 2025-ben, 98 évesen fejezte be a forgatókönyvet, amellyel görbe tükröt tart a társadalomnak (Fotó: Markovics Gábor)

Baranyi László: „Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások”

A forgatókönyv alapját egy utazásom során adta két utastársam, akik mellett félálomban töltöttem el pár órát. A társalgásból egy megtört, ugyanakkor bizonyos szempontból példás család képe rajzolódott ki a lelki szemeim előtt. 

A történetben minden, de minden helyet kapott, ami egy drámai, feszült és tanulságokkal teli filmhez kell.

Megmutatja, hogy egy meseszépen induló életet hogyan tesznek tönkre a csalódások, a csalárdságok és különösképpen a drogok. De megmutatja azt is, hogy minden vert helyzetből fel lehet állni, van kiút a legsötétebb mélységből is” mesélte a Metropolnak Baranyi László, aki nagy vonalakban fel is vázolta nekünk a film gerincét adó igaz történetet.

Baranyi László bízik benne, hogy a forgatókönyv tetszést arat és hamarosan elkészülhet a film.
Baranyi László fiatalon belépett a filmes világba, nem meglepő, hogy 98 évesen is új ötlettel rukkolt elő (Fotó: Knap Zoltán)

Baranyi László története igencsak aktuális

Egy sikerei csúcsán járó család a kiindulópont, ahol az apukát éppen kinevezik egy nemzetközi cég igazgatójává. A családfő példás szorgalommal irányítja a céget, és a sikereit egy családi ebéddel ünneplik épp egy budai villában. Ott van a főszereplő, a tizenhat éves Viktória, aki éltanuló, és ígéretes sportreménység is egyben. Majd eljutunk az érettségi bankettig, ahol beköszön az életébe a nagybetűs szerelem. Közben a kézilabda mellett bokszedzésekre is jár. Ez később fontos szerephez jut a történetben, hiszen a lány az első csalódása okán verekedésbe, majd rendőrségi ügybe keveredik. Nem szeretnék sok mindent elárulni a történetvezetésről, de van benne zaklatás, újabb és újabb verekedés és sok erőszak, melyek elszenvedője minden esetben Viktória, aki egyre lejjebb és lejjebb csúszik, mígnem a drogok rabságába sodródik”mesélte Baranyi László, aki elárulta az általa megálmodott film legfontosabb üzenetét is. „Ha egy mondatban kéne összefoglalnom a forgatókönyvem mottóját, akkor ennyit mondanék: Soha ne add fel! Mert minden vert helyzetből van kiút! Azt hiszem, a téma örök és most is aktuális.” 

Azt remélem, hogy hamarosan meg is találom azt a járható utat, aminek a végén elkészülhet a mozifilm.

A szereplőgárda összetétele már a fejemben van, így csak a pozitív visszajelzésre várok” – tette hozzá a Família Kft. sztárja. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu