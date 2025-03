„Már az elmúlás felé megyek sajnos” – szívszorító vallomást tett Baranyi Laci bácsi, a Família Kft. 97 éves nagypapája

98 éves leszek maholnap, már az elmúlás felé megyek sajnos. Elszaladt az élet, de nem panaszkodom, mert szép évek vannak mögöttem. És remélem, hogy még előttem is. A cél most a bűvös 100-as! Összességében egyébként jól érzem magam, persze azért a korral nehézségek is járnak. Például nemrég eszméltem rá arra, hogy az erőm is elfogyott az utóbbi időben. Régen 50 kilóval gyúrtam, ma már a 3 kilós súlyt is nehéz megemelni