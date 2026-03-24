„Miért nem mész vissza Franciaországba?” – Cooky elárulta, miért kapott hideget-meleget

A Kollázs adásában a rádiós műsorvezető többek közt arról beszélt, hogy Európa már nem tud mit kezdeni az illegális bevándorlás mértékével.

„Naiv voltam, de hittem benne”

Cooky felidézte a kezdeteket: egyik napról a másikra költözött Magyarországra, és kemény éveken ment keresztül. Három évig hiába keresett munkát, elfogyott a pénze és a reménye is – de nem adta fel. „Tudtam, hogy nekem itt kell élnem és boldogulnom” – mondta.

Cooky szerint Magyarországon sokkal jobb élni, mint Franciaországban (Fotó: Youtube/Mandiner)

Beszólt a kommenthuszároknak

A műsorvezető szerint az okostelefonok világában mindenki „szakértő” lett, ami szerinte már túlzás. „Van, aki jobban tudja, hogyan kell repülőt vezetni vagy rádiózni, mint én. Más jobban ért a focihoz, mint Szoboszlai, vagy a politikához, mint Orbán Viktor” – fogalmazott.

Szerinte a kommentszekció inkább rombol, ezért legszívesebben teljesen eltörölné.

Cooky hiába született Franciaországban, félig magyarnak tartja magát, a gyerekei is itt születettek (Fotó: Youtube/Mandiner)

Jött a beszólás: „Miért nem mész vissza Franciaországba?”

Cooky arról is beszélt, hogy amikor véleményt mondott a Tisza Párt kiszivárgott adóterveiről, rengeteg kritikát kapott. Pedig pusztán annyit állította, hogy a jelenlegi adópolitikával egyetért, jónak tartja és nem akar változtatni azon, ami már bevált.

„Erre kaptam hideget, meleget, azt kérdezték tőlem az emberek, hogy miért nem megyek vissza Franciaországba? Nos, ha tetszik, ha nem, félig magyar vagyok, több, mint húsz éve élek Magyarországon, és a gyermekeim is magyarnak születtek. Fontos a jövőjük, és nekem is lehet véleményem!” – mondta a rádiós műsorvezető.

