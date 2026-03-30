Ázsia Expressz: Molnár Viktor fogyni akar és a telefonja elől menekül fiával Amerikába

Vasárnap jelentette be a TV2, hogy az Ázsia Expressz legújabb évadának szereplői között lesz többek között Gombos Edina-Alberto. a Házasság első látásra című műsorból ismert Deák Rebeka és Kabai András, valamint a szintén népszerű Séfek Séfe két sztárjai, Vomberg Frigyes és Tischler Petra is csatlakoznak a játékosokhoz. Mindeközben az is napvilágra került, hogy a versenyzők között lesz Molnár Viktor, a Kincsvadászokból, aki fiával, Molnár Titusszal vág bele a kalandba, amely a hírek szerint idén Dél-Amerikában folytatódik.

Molnár Viktor és Molnár Titusz az Ázsia Expresszben próbálják ki magukat. Fotó: TV2

Ázsia Expressz: Molnár Viktort győzködni kellett

A műtárgykereskedőt a Bors először arról kérdezte, hogy miért és hogyan sikerült a műsor mellett döntenie.

„A helyzet az, hogy akkor néztem meg pár részt az Ázsia Expressz korábbi évadaiból, amikor megkerestek a lehetőséggel. Lehet, hogy nem voltam elég alapos, de már mindegy, hiszen hamarosan indulunk” – mondta nevetve Molnár Viktor, aki három fia közül a legfiatalabbal vág bele életük kalandjába. „Amikor szóba került, hogy az egyik fiam lehetne a társam, hamar kiderült, hogy Titusz lehet a befutó, hiszen a két idősebb vizsgákra készül.”

Ezen a ponton bennem még egy csomó kétely munkált, de Titusznak sikerült bennem is felébresztenie a lelkesedést és a kalandvágyat.

„Mostanra már egyfajta apa-fia kihívásként tekintek a ránk váró megpróbáltatásokra” - mondta el a Borsnak, majd hozzátette:

Rám fér egy kis fogyókúra, de az a helyzet, hogy itthon ez csak egy vágyálom, mert nem megy úgy, ahogyan kellene.

Azt hiszem, az Ázsia Expressz megoldja helyettem ezt a problémát. Amire pedig mindennél jobban vágyom: az a pillanat, amikor elveszik a telefonomat és ezzel elvágnak a külvilág minden zajától. Szerintem mindenkire ráfér egy alapos digitális detox.”

Molnár Tituszt is megkérdezték arról, hogy miért vág bele a kalandba, mi hajtja a műsor felé:

„Egyértelműen a kalandvágy! Sokat láttam már a világból, de a bolygó méretéhez képest még szinte semmit. Engem a felfedezés öröme hajt” - szögezte le Molnár Viktor fia.

