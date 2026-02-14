Hatalmas rózsák, finom csókok: Ördög Nóra így ünnepli a Valentin-napot!

Köztudott, hogy Ördög Nóra nem csak a munkájában maximalista, hanem a magánéletben is, és nincs kivétel még Valentin-napkor sem. A Nánásiék Instagram-oldalán közzétett fotóval láthatóan kimaxolták a szerelem megünneplését.

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál idén sem maradt ki a szerelem ünnepléséből / Fotó: Bors

Ördög Nóra így ünnepli a szerelmet a férjével

A szépséges műsorvezető nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésével erősítette meg, hogy férjével változatlanul olyan szerelmesek egymásba, mint kapcsolatuk elején. Láthatóan nagyon harmonikus a kapcsolatuk. A sztárpár egy igen rendhagyó Valentin-napi fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ahol egy hatalmas szív alakú háttérdekor előtt állnak, rengeteg rózsával díszítve.

Nekem a szerelem...

- írták a bejegyzésükhöz.