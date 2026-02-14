Hatalmas rózsák, finom csókok: Ördög Nóra így ünnepli a Valentin-napot!
Köztudott, hogy Ördög Nóra nem csak a munkájában maximalista, hanem a magánéletben is, és nincs kivétel még Valentin-napkor sem. A Nánásiék Instagram-oldalán közzétett fotóval láthatóan kimaxolták a szerelem megünneplését.
Ördög Nóra így ünnepli a szerelmet a férjével
A szépséges műsorvezető nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésével erősítette meg, hogy férjével változatlanul olyan szerelmesek egymásba, mint kapcsolatuk elején. Láthatóan nagyon harmonikus a kapcsolatuk. A sztárpár egy igen rendhagyó Valentin-napi fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ahol egy hatalmas szív alakú háttérdekor előtt állnak, rengeteg rózsával díszítve.
Nekem a szerelem...
- írták a bejegyzésükhöz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre