Hatalmas rózsák, finom csókok: Ördög Nóra így ünnepli a Valentin-napot!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.14. 21:20
Ördög Nóra Valentin-nap Nánási Pált

Köztudott, hogy Ördög Nóra nem csak a munkájában maximalista, hanem a magánéletben is, és nincs kivétel még Valentin-napkor sem. A Nánásiék Instagram-oldalán közzétett fotóval láthatóan kimaxolták a szerelem megünneplését.

alt=Ördög Nóra és férje, Nánási Pál egy eseményen
Ördög Nóra és férje, Nánási Pál idén sem maradt ki a szerelem ünnepléséből / Fotó: Bors

Ördög Nóra így ünnepli a szerelmet a férjével

A szépséges műsorvezető nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésével erősítette meg, hogy férjével változatlanul olyan szerelmesek egymásba, mint kapcsolatuk elején. Láthatóan nagyon harmonikus a kapcsolatuk. A sztárpár egy igen rendhagyó Valentin-napi fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ahol egy hatalmas szív alakú háttérdekor előtt állnak, rengeteg rózsával díszítve.

Nekem a szerelem...

- írták a bejegyzésükhöz.

 

