"Legszebb nő a világon" - Ördög Nóri angyalként pózol a havas úton
A népszerű műsorvezető angyalként tündököl új fotóin. Ördög Nóri modellt állt férjének, nem akármilyen ruhában.
Ördög Nóri új Instagram-bejegyzését nem győzik kommentelni a rajongók. Angyalként sétál végig a havas úton, mely tökéletes harmóniában van a menyasszonyi ruhának is beillő fehér estélyivel. Kabát hiányában már kezdtünk volna aggódni az egészsége miatt, azonban egy csinos usenka valamennyire egyensúlyozta ezt az ijedelmet.
Ördög Nóri még mindig tud újat mutatni
A fotókat természetesen férje, Nánási Pál készítette, aki ismeri már felesége minden apró rezdülését és tudja, mikor-hogyan kell lencsevégre kapni. A család szinte kamerák előtt éli az életét, azonban valljuk be: megunhatatlanok.
Egyedi szépség a Nóri
– írta egy hozzászóló.
Mint egy hercegnő
– szólt hozzá egy másik.
Mint egy angyal... ez nagyon szép lett
– idézzük egy másik kommentelő szavait.
Legszebb nő a világon
A követők egyszóval imádják a fotósorozatot, amin Nóri sugárzik a boldogságtól.
Az talán egy örök rejtély marad, hogy a népszerű műsorvezetőnek miként marad energiája az anyaság, a műsorvezetés és a mindennapi elintéznivalók mellett, hogy még férjének is modellt álljon.
Ördög Nórin egyébként megunhatatlanok ezek a hosszú estélyik. Nemrég Elza jégkirálynőként beöltözve mutatta meg magát, a poszt alatt szintén sokasodtak a dicsérő hozzászólások.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre