"Legszebb nő a világon" - Ördög Nóri angyalként pózol a havas úton

Ördög Nóri új Instagram-bejegyzését nem győzik kommentelni a rajongók. Angyalként sétál végig a havas úton, mely tökéletes harmóniában van a menyasszonyi ruhának is beillő fehér estélyivel. Kabát hiányában már kezdtünk volna aggódni az egészsége miatt, azonban egy csinos usenka valamennyire egyensúlyozta ezt az ijedelmet.

Szó szerint ragyog Ördög Nóri

Fotó: Gáll Regina / Metropol

Ördög Nóri még mindig tud újat mutatni

A fotókat természetesen férje, Nánási Pál készítette, aki ismeri már felesége minden apró rezdülését és tudja, mikor-hogyan kell lencsevégre kapni. A család szinte kamerák előtt éli az életét, azonban valljuk be: megunhatatlanok.

Egyedi szépség a Nóri

– írta egy hozzászóló.

Mint egy hercegnő

– szólt hozzá egy másik.

Mint egy angyal... ez nagyon szép lett

– idézzük egy másik kommentelő szavait.

Legszebb nő a világon

A követők egyszóval imádják a fotósorozatot, amin Nóri sugárzik a boldogságtól.

Az talán egy örök rejtély marad, hogy a népszerű műsorvezetőnek miként marad energiája az anyaság, a műsorvezetés és a mindennapi elintéznivalók mellett, hogy még férjének is modellt álljon.

Ördög Nórin egyébként megunhatatlanok ezek a hosszú estélyik. Nemrég Elza jégkirálynőként beöltözve mutatta meg magát, a poszt alatt szintén sokasodtak a dicsérő hozzászólások.