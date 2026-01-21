RETRO RÁDIÓ

"Legszebb nő a világon" - Ördög Nóri angyalként pózol a havas úton

A népszerű műsorvezető angyalként tündököl új fotóin. Ördög Nóri modellt állt férjének, nem akármilyen ruhában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 19:00
Ördög Nóri nánási pál műsorvezető

Ördög Nóri új Instagram-bejegyzését nem győzik kommentelni a rajongók. Angyalként sétál végig a havas úton, mely tökéletes harmóniában van a menyasszonyi ruhának is beillő fehér estélyivel. Kabát hiányában már kezdtünk volna aggódni az egészsége miatt, azonban egy csinos usenka valamennyire egyensúlyozta ezt az ijedelmet.

Szó szerint ragyog Ördög Nóri
Szó szerint ragyog Ördög Nóri
Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Ördög Nóri még mindig tud újat mutatni

A fotókat természetesen férje, Nánási Pál készítette, aki ismeri már felesége minden apró rezdülését és tudja, mikor-hogyan kell lencsevégre kapni. A család szinte kamerák előtt éli az életét, azonban valljuk be: megunhatatlanok.

Egyedi szépség a Nóri

– írta egy hozzászóló.

Mint egy hercegnő 

– szólt hozzá egy másik.

Mint egy angyal... ez nagyon szép lett

– idézzük egy másik kommentelő szavait.

Legszebb nő a világon

A követők egyszóval imádják a fotósorozatot, amin Nóri sugárzik a boldogságtól.

Az talán egy örök rejtély marad, hogy a népszerű műsorvezetőnek miként marad energiája az anyaság, a műsorvezetés és a mindennapi elintéznivalók mellett, hogy még férjének is modellt álljon.

Ördög Nórin egyébként megunhatatlanok ezek a hosszú estélyik. Nemrég Elza jégkirálynőként beöltözve mutatta meg magát, a poszt alatt szintén sokasodtak a dicsérő hozzászólások.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu