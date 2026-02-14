Minden szív megolvad: ilyen Lola első Valentin-napja édesanyaként

Az egykori tinisztár, Lola életében elérkezett az a pillanat, amikor már édesanyaként ünnepelheti a szerelmet, február 14-én. A rajongók nagy örömére ezen alkalommal osztott meg egy tündéri fotót kislányáról az Instagram-oldalán.

Lola immár édesanyaként ünnepli a szerelmet, február 14-én /Fotó: Máté Krisztián

Lola szerelemben él édesanyaként

Az énekesnő egy olyan fotót osztott meg, ahol gondosan ügyelt ne látszódjon kislánya arca, viszont a kis Lenka a Valentin-napi hangulathoz hűen rózsaszínű, több kis szívecskés mintázatú rugdalózót viselt. Lola gyengéden fogja kislánya kezét a fotón, amelyben jól látszódik, hogy az énekesnő manikűrje is a szerelem jegyében készült.