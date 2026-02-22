Koós János lánya teljes titokban ment férjhez - Videó

Koós Réka, Koós János lánya hihetetlen titokról rántotta le a leplet a Palikék egy ritmusban című podcast műsorban - vette észre a Blikk. Bevallotta, hogy tavaly novemberben összeházasodtak párjával, Bálinttal, amit eddig nem tudott a nyilvánosság.

Koós Réka és Koós János. Fotó: archiv / hot! magazin

Koós Réka megházasodott

Én is nagyon szerencsés vagyok, de ez azért is van, mert a magánéletem kiegyensúlyozott, férjhez mentem novemberben, de hát majdnem 11 éve együtt vagyunk. Hát most hivatalosan, de nem változott semmi, reggel ugyanott felkeltünk és este lefeküdtünk

- mondta el Koós Réka, színésznő, majd hozzátette: