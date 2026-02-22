RETRO RÁDIÓ

Koós János lánya teljes titokban ment férjhez - Videó

11 éve alkotnak egy párt. Koós Réka kiegyensúlyozottnak érzi magát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 15:51
koós jános koós réka palikék egy ritmusban

Koós Réka, Koós János lánya hihetetlen titokról rántotta le a leplet a Palikék egy ritmusban című podcast műsorban - vette észre a Blikk. Bevallotta, hogy tavaly novemberben összeházasodtak párjával, Bálinttal, amit eddig nem tudott a nyilvánosság.

Koós Réka és Koós János.
Koós Réka és Koós János. Fotó: archiv / hot! magazin

Koós Réka megházasodott

Én is nagyon szerencsés vagyok, de ez azért is van, mert a magánéletem kiegyensúlyozott, férjhez mentem novemberben, de hát majdnem 11 éve együtt vagyunk. Hát most hivatalosan, de nem változott semmi, reggel ugyanott felkeltünk és este lefeküdtünk

- mondta el Koós Réka, színésznő, majd hozzátette:

Szokták mondani, hogy ne azért legyél te boldog, mert ott van melletted egy férfi... Persze nem azért vagyok boldog, de azért azt hülyeség lenne kijelenteni, hogy az nem segít, hogy ott van mellettem egy férfi, aki engem szépnek lát, engem kíván, az azért segít...

 

