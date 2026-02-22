Koós János lánya teljes titokban ment férjhez - Videó
11 éve alkotnak egy párt. Koós Réka kiegyensúlyozottnak érzi magát.
Koós Réka, Koós János lánya hihetetlen titokról rántotta le a leplet a Palikék egy ritmusban című podcast műsorban - vette észre a Blikk. Bevallotta, hogy tavaly novemberben összeházasodtak párjával, Bálinttal, amit eddig nem tudott a nyilvánosság.
Koós Réka megházasodott
Én is nagyon szerencsés vagyok, de ez azért is van, mert a magánéletem kiegyensúlyozott, férjhez mentem novemberben, de hát majdnem 11 éve együtt vagyunk. Hát most hivatalosan, de nem változott semmi, reggel ugyanott felkeltünk és este lefeküdtünk
- mondta el Koós Réka, színésznő, majd hozzátette:
Szokták mondani, hogy ne azért legyél te boldog, mert ott van melletted egy férfi... Persze nem azért vagyok boldog, de azért azt hülyeség lenne kijelenteni, hogy az nem segít, hogy ott van mellettem egy férfi, aki engem szépnek lát, engem kíván, az azért segít...
