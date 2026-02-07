„Szó szerint azt hittem megfulladok” - Válásáról beszélt az Agymenők színésznője

Az Agymenők színésznője, Kaley Cuoco őszintén beszélt 2022-es válása során átélt nehézségeiről, beleértve a depressziót is. Hétfőn a Drew Barrymore Show-ban való szereplése során, szívesen megosztotta mentális egészségügyi küzdelmeit Karl Cooktól való elválása után.

Az Agymenők színésznője már több váláson is túl van Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Az Agymenők színésznője depresszióval küzdött

Kaley Cuoco elárulta, hogy válása utáni napokban alig bírt megmozdulni.

Aznap reggel felébredtem, olyan depressziós és szomorú voltam, hogy alig tudtam lélegezni, és csak feküdtem a padlón. Szó szerint azt hittem, meg fogok halni, tényleg

- idézi szavait a People.

A 2020-as Légikísérő című film premierje volt, és bár tudta, hogy élete legjobb estéje fog elérkezni a nap végén, a reggel nyomasztó volt. „Ez volt életem legrosszabb reggele, de tudtam, hogy este jön az életem legjobb éjszakája. Őrület, hogy ezek a dolgok néha egyszerre történnek.”

Elárulta, hogy három héttel később ismerkedett meg mostani férjével, Tom Pelphrey-el. Azt állítja aznap este szinte látta, hogy a lelke elhagyja a testét.

Még mindig fuldoklom tőle, annyira tisztán emlékszem rá, de teljesen új emberré tett.

Ebben a nehéz időszakban az Agymenők színésznője megtanulta, hogy rendben van, ha valaki megváltoztatja a véleményét. Mint ő tette, mikor végül még is hozzáment jelenlegi férjéhez. Sok időre és megbocsátásra volt szüksége ehhez.

2022 májusában erősítette meg a színésznő kapcsolatát Tom Pelphrey-el, 2023 márciusában megszületett lányuk, Matilda Carmine Richie Pelphrey. Több, mint egy évvel Matilda 2024-es érkezése után a pár eljegyezte egymást. Mióta kapcsolatuk nyilvános, Kaley Cuoco őszintén beszél Tommal való szerelméről, azt is elárulta, hogy szívesen dolgozna együtt Tommal.

„Valójában mindenkire irigy vagyok, aki vele dolgozhat, mert ő a legjobb” - mondta. Hozzátette, hogyha 15 évvel ezelőtt mondta volna neki bárki, hogy ezt az életet éli majd, lehet el sem hiszi. Az áloméletét éli és ő nagyon is tudatában van ennek.