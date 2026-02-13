„Agresszív, zavart, kikel magából” – ilyennek látja Magyar Pétert, a Tisza Párt vezérét Young G Béci

Young G Béci korábban sem fogta vissza magát, ha társadalmi kérdésekben kellett elmondani a véleményét. A rapper mindig megkapja a rosszindulatú kommenteket a videói alá, amiket a baloldali trollok írogatnak. Béci azonban ezekkel nem szeret foglalkozni, inkább próbálja megértetni velük a saját álláspontját. Legutóbb Csercsa Balázs vallomására reagált, aki elárulta, hogyan is viselkedik a Tisza Párt elnöke a színfalak mögött.

Young G Béci nem támogatja a gyűlöletkeltés politikáját (Fotó: Szabolcs László)

Young G Béci reagált a gyűlöletkeltésre

Emlékeztek arra, amikor az első videóm után lepropagandistáztatok? Amikor azt mondtátok rám, hogy Fidesz bérenc? Amikor elkezdődött ez az egész gyűlöletáradat, amit rám öntöttetek? Én akkor csak annyit mondtam, ami az észrevételem volt, hogy szerintem az ország vezetésére képtelen a csávó. Ilyen agresszivitás, ilyen mértékű gyűlölet nem volt, nem láttam és ez nekem egy új dolog volt

– emelte ki a rapper.

Rácz Béla ezután megmutatta a nézőknek, hogy mit is mondott a korábbi tiszás vezető az egyik interjúban, amire mindenki felkapta a fejét. „Amikor vége lett a fórumnak, akkor Magyar Péter felállt a székéről és elindult a jellegzetes kék autója felé. Beszállt és egyszer csak azt vettem észre, hogy kicsapódik az ajtó és Magyar Péter kiviharzik a székek irányába és ordenáré módon elkezdett kiabálni. Mindenkinek azonnal keresnie kellett a telefont, ugyanis elhagyta a készüléket, és később kiderült egyébként, hogy otthagyta a székén. Akkor a saját munkatársaival és a helyi Tisza-sziget tagokkal is vállalhatatlan stílusban beszélt és szerintem ez nagyon megalázó volt mindenkinek. Amikor pedig meglett a telefon, akkor sem tudott lenyugodni, hanem azt kezdte el követelni, hogy hol van az a 14 pizza, amit elvárt, hogy mindig ott legyen” – nyilatkozta nemrég Csercsa Balázs, aki korábban a Tisza Párt egyházügyi csoportjának vezetője volt.

Young G Béci nem bírta ki röhögés nélkül (Fotó: Kunos Attila)

Amikor rájössz, hogy te vagy a hibás, akkor egyből keresni kell egy bűnbakot. Én mondjuk arra lennék kíváncsi, hogy mi lehetett abban a telefonban, hogy ennyire kellett keresni. Ha ez a saját vezetésén belül így működik, akkor egy országot hogy fog vezetni? Az már kiderült, hogy akik közel állnak a Tiszához vagy Magyar Péterhez, azok látják ugyanazt, amit én elmondtam az első videómban, hogy agresszív, zavart, kikel magából. Ezt pedig nem a propaganda mondja, hanem azok, akik közel állnak hozzá. Nem késő soha megváltoztatni a döntésedet

– zárta videóját a híres rapper, akinek szavait a Bors idézte.



