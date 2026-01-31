Molnár Miléna különleges biztonsági rendszerrel védi szeretett tyúkjait

Molnár Miléna neve sokak számára ismerősen cseng a TikTokról, ahol a huszonéves piliscsévi lány megannyi állatáról, különösen szeretett tyúkjairól készít videókat. A szárnyasok közül az Eta nevű tyúkja volt a kedvence, olyannyira, hogy az agydaganatban elhunyt szárnyast sokáig gyászolta.

Molnár Miléna piliscsévi kis farmján a sok állat közül a tyúkjai a legfontosabbak (Fotó: Molnár Miléna)

Molnár Miléna tyúkjai rókatámadás áldozatai lettek

Tavaly azonban Miléna életében súlyos veszteség történt: egy róka rövid idő alatt az állomány felét elpusztította. Ez a tragédia mélyen érintette a lányt, aki azonnal elkezdte tervezni a tyúkok védelmére szolgáló biztonságos rendszert.

Tavaly volt egy durva rókatámadásunk, amiből nagyon nehezen jöttem lelkileg helyre. Valószínűleg ez furcsán hangzik, de nekem nagyon sokat jelentettek azok a tyúkok, akiket így elvesztettem. És több, mint az akkori állomány felét egy fél óra alatt kinyírta a róka, úgyhogy tényleg nagyon szörnyű volt

Molnár Miléna nagyon szereti az állatait (Fotó: Instagram)

Védelmi rendszert épített ki

Az új tyúkol körülbelül 80 centiméter mély alapot kapott, így a rókák nem tudnak alámászni. Az apró részletekre is gondolt: a korábban mindig kinyíló tolóajtót most egyszerűen behajtható kis kallantyúval szerelte fel, a hideg hónapokra pedig buszmegálló-szerű „bunkert” és olajradiátort helyezett el, hogy a tyúkok testhőjükkel melegen tarthassák a kuckót. Az itatót is a radiátor közelébe tette, így még fagyos időben is biztosított a víz, ráadásul a tyúkok folyamatosan tojnak.

Molnár Miléna TikTok-on Eta nevű tyúkjával lett híres (Fotó: Instagram)

Miléna mindenre gondolt

A rendszer része egy házi készítésű falikút, amely dekoratív, de praktikus; a tyúkok takarmányát tartalmazó ládát gázteleszkópos felnyitóval szerelte fel, így könnyebb hozzáférni. Emellett érzékelőket helyezett el a kifutóban és a kuckóban, hogy mindig nyomon követhesse a hőmérsékletet és páratartalmat.

Molnár Miléna úgy fogalmaz, hogy ezek az apró, „homemade” változtatások tökéletesen megfelelnek céljuknak: a tyúkok biztonságban vannak, kényelmes a számukra, és a lány is nyugodtabb szívvel foglalkozhat kedvenceivel. Eta útódai így továbbra is boldogan és egészségesen élhetnek, miközben a közönség a TikTok-videókon keresztül betekinthet mindennapjaikba.