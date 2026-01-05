Jó dolguk van: Ezek a magyar sztárok télből a nyárba menekülnek lazulni
A borongós, hűvös, sokszor kifejezetten csípős, hideg idő természetesen hatással van mindenki lelkiállapotára. Jólesik ilyenkor egy-két hetet külföldön tölteni, és jellemzően délen, melegebb éghajlatú országban. A magyar sztárok is utaznak, ha tehetik.
Ki ne szeretne pár napot, vagy akár egy-két hetet eltölteni jobb éghajlaton, amikor decemberben itthon már csípősek a reggelek, hidegek a nappalok és néha napokig a nap sem süt ki? A magyar sztárok is útra kelnek, ha tehetik, hogy lerövidítsék a hazai telet.
Korda György és Balázs Klári nagyon szeretnek utazni, rengetegszer jártak az USA-ban és Ausztráliában is, hamarosan útra kelnek, mesélték a Borsnak.
„Nem megyünk túl messzire, Spanyolországba utazunk. Ott 15-20 fok lesz, sok napsütéssel” – prognosztizálta Klárika, Gyuri pedig megjegyezte, hogy a sós levegő jót tesz a tüdőnek, és egy énekesnek ez nagyon fontos. Szerinte „muszáj rápihenni, utána kezdődik a felkészülés a nagykoncertre.” A hazai teleket is kibírják, szerintük minden évszakban megvan a szépség.
B. Tóth László a Metropolnak elmondta, hogy 78 éves, de nem tervezi a visszavonulást, amíg bírja, csinálja, télen pedig Omán a cél. „Ez olyan szakma, ha abbahagyod, akkor vége a világnak, meg mindennek. Ha itthon ülnék folyton, az lenne a halálos ítéletem. Van egy internetes rádióm, a Poptarisznya.hu, az is ad elég elfoglaltságot. A feleségem a szépségiparban dolgozik, húsz évvel fiatalabb, mint én, ezért én sem tudok megöregedni, mert nem hagyja.
Utazni is szoktunk: nyáron túl meleg van, meg ott a kert, de télen nekiindulunk általában meleg helyre, amely 4-5 órán belül van repülővel.
Most Ománba tervezünk menni” – mesélte.
Dubaj és Maldív-szigetek: ide utaznak a magyar sztárok
Cooky és családja rendszeresen jár Dubajba, így tettek már 2020 decemberében is. Akkor rengeteg támadást kaptak, hiszen a második covid-hullám közepén tették ezt, amikor sokan a saját szüleikkel nem mertek összejönni karácsonykor. Bár sokan nekiestek Cookynak, a család szerint semmi rosszat nem követett el azzal, hogy elrepült, sőt ez a lehetőség bárki előtt nyitva állt, aki ki tudja fizetni az utazás költségét és vállalja a koronavírus miatti hercehurcát. A család jövő év elején is megy Dubajba.
„Idén kicsit másképp hangolódunk a karácsonyra” – írta Instagram-sztoriban Keleti Andrea, aki naplementés, pálmafás videót is posztolt, és magát is megmutatta bikiniben. Láthatóan nem egy norvég fjordban töltődik:
Pirner Alma már harmadszor utazott Sri Lankára, ott töltötte december elejét, amely itthon kifejezetten szürke és lehangoló volt.
„Minden utazással más emberként térsz haza, a közös élmények pedig örökké a tiéd maradnak. Ez volt a harmadik alkalmunk Sri Lankán.
Szent helyeket látogattunk, buddhista áldás ceremónián vettünk részt egy kolostorban, elefántot etettünk, többezer éves templom romokat fedeztünk fel, a lányok selymeket is próbálhattak, illetve a Sri Lanka-i tradicionális viseletet.
Volt testébresztő mozgás foglalkozás légzéssel és meditációval, és naponta élvezzük a Sri Lanka-i gasztronómiát és curry választékot. Találkoztunk majmokkal, gyíkokkal, krokodillal, elefántokkal, és ez még csak a kezdet” – írta közösségi oldalán.
A Maldív-szigetekre sok magyar utazik télen, láthatóan Voksán Virág sem unatkozik ott, a képeit itt tudja megnézni.
Metzker Viki és BSW Gaben szintén Dubajban időzött, utóbbi születésnapját is kinn töltötték.
„Boldog szülinapot szerelmem a sivatag közepén! Tudod…hálás vagyok érted minden nap, akkor is, ha épp nem mondom A társam, a legjobb barátom és a legjobbképű bébi leszel nekem mindig, míg világ a világ! Az pedig, hogy ilyen csodálatos helyen fotózhatom a szépséged már önmagában boldoggá tesz!” – lelkendezett a DJ.
Erdélyi Mónika is rengeteget utazik, tavaly télen is jártak több helyen, például Malagában:
Kiss Virág Katarban volt decemberben. „A pihenésről pár gondolat, mert az év végi hajrá előtt hajlamosan vagyunk ezt elfelejteni...
Amikor időt adsz magadnak megállni, nemcsak a lelked töltődik, hanem a tested is hálásan reagál!
A regeneráció éppúgy része az egészséges életmódnak, mint az edzés vagy a tiszta étkezés, nélküle nincs fejlődés, nincs egyensúly. Ha teheted állj meg egy pillanatra és szánj ezekre (is) időt” – javasolta.
