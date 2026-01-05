Jó dolguk van: Ezek a magyar sztárok télből a nyárba menekülnek lazulni

Ki ne szeretne pár napot, vagy akár egy-két hetet eltölteni jobb éghajlaton, amikor decemberben itthon már csípősek a reggelek, hidegek a nappalok és néha napokig a nap sem süt ki? A magyar sztárok is útra kelnek, ha tehetik, hogy lerövidítsék a hazai telet.

Korda György és Balázs Klári nagykoncertjük előtt is utaznak: a magyar sztárok 2025-ben is megadták a módját (Fotó: metropol)

Korda György és Balázs Klári nagyon szeretnek utazni, rengetegszer jártak az USA-ban és Ausztráliában is, hamarosan útra kelnek, mesélték a Borsnak.

„Nem megyünk túl messzire, Spanyolországba utazunk. Ott 15-20 fok lesz, sok napsütéssel” – prognosztizálta Klárika, Gyuri pedig megjegyezte, hogy a sós levegő jót tesz a tüdőnek, és egy énekesnek ez nagyon fontos. Szerinte „muszáj rápihenni, utána kezdődik a felkészülés a nagykoncertre.” A hazai teleket is kibírják, szerintük minden évszakban megvan a szépség.

B. Tóth László Ománba utazik (Fotó: Retro Rádió)

B. Tóth László a Metropolnak elmondta, hogy 78 éves, de nem tervezi a visszavonulást, amíg bírja, csinálja, télen pedig Omán a cél. „Ez olyan szakma, ha abbahagyod, akkor vége a világnak, meg mindennek. Ha itthon ülnék folyton, az lenne a halálos ítéletem. Van egy internetes rádióm, a Poptarisznya.hu, az is ad elég elfoglaltságot. A feleségem a szépségiparban dolgozik, húsz évvel fiatalabb, mint én, ezért én sem tudok megöregedni, mert nem hagyja.

Utazni is szoktunk: nyáron túl meleg van, meg ott a kert, de télen nekiindulunk általában meleg helyre, amely 4-5 órán belül van repülővel.

Most Ománba tervezünk menni” – mesélte.

Dubaj és Maldív-szigetek: ide utaznak a magyar sztárok

Cooky és családja rendszeresen jár Dubajba, így tettek már 2020 decemberében is. Akkor rengeteg támadást kaptak, hiszen a második covid-hullám közepén tették ezt, amikor sokan a saját szüleikkel nem mertek összejönni karácsonykor. Bár sokan nekiestek Cookynak, a család szerint semmi rosszat nem követett el azzal, hogy elrepült, sőt ez a lehetőség bárki előtt nyitva állt, aki ki tudja fizetni az utazás költségét és vállalja a koronavírus miatti hercehurcát. A család jövő év elején is megy Dubajba.



„Idén kicsit másképp hangolódunk a karácsonyra” – írta Instagram-sztoriban Keleti Andrea, aki naplementés, pálmafás videót is posztolt, és magát is megmutatta bikiniben. Láthatóan nem egy norvég fjordban töltődik: