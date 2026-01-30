RETRO RÁDIÓ

Kulcsár Edina a pedagógusok fizetéséről: „Sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt”

Kulcsár Edina utána járt a számoknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 15:25
Módosítva: 2026.01.30. 15:53
Kulcsár Edina pedagógusbér emelés pedagógus

„Aki pedagógusnak megy, az egy nagyon nemes hivatást választ magának” – mondta Kulcsár Edina közösségi oldalán a Bors szerint. A korábbi szépségkirálynő elmondása szerint mindenben szereti a jót megtalálni. De miért is hangsúlyozta ezt ki Edina? „Ha visszaemlékszünk, akkor volt olyan, hogy a pedagógusokat és az orvosokat nem becsülik meg. Szerettem volna utánanézni és bizony vannak olyan dolgok, amik abszolút javuló tendenciát mutatnak” – mondta Edina, számokkal is bizonyítva ezt.

20220421 KULCSÁR EDINA 4O9A0769 KUNOS
Kulcsár Edina gyerekei miatt csak köszönetet tud mondani az oktatásban dolgozóknak 
Fotó: Kunos Attila

Kulcsár Edina statisztikákkal bizonyította állítását

2024 januárjában átlagosan 32,2%-os béremelés történt, aztán egy évvel később újabb 21,2%-al növelték átlagosan a béreket. Most január elsejére pedig ismét átlagos 10-15%-al nőtt a pedagógusok bére. Ezek szerintem nagyon-nagyon szép számok, és azt gondolom, hogy mára abszolút sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt is

– mesélte a sztárfeleség, aki ismét a számok nyelvén szólalt meg.

Ezek után Edina csak háláját tudta kifejezni a tanároknak. „Nagyon megérdemelnek mindenféle megbecsülést és köszönetet. Ezt szerintem minden anyuka nevében mondhatom” – mondta videójában Kulcsár Edina.

20250826_Nyerő páros_MG_MW 030
Kulcsár Edina és G.w.M az egészségügyről is ugyanazt gondolják Fotó: Markovics Gábor

Kulcsár Edina nem akar konfliktust

Én nem szeretnék senkit sztárolni. Nem szeretem, amikor csak a negatív dolgokra irányítják a hangsúlyt. Csak a pozitívumokkal szeretek foglalkozni és rámutatni ezekre. Nyilván vannak olyan dolgok, amik lehetnek jobbak, de azoknak is szeretek utána járni, hogy mi lehet a probléma

– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.

 

