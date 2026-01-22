RETRO RÁDIÓ

Erőt ad a sok szeretet Fenyő Miklósnak

Jó kezekben van a legendás énekes. Fenyő Miklós lassan felépült a tüdőgyulladásból, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik.

Fenyő Miklós állapotáról, aki január 11-én került kórházba súlyos tüdőgyulladással, a család kérésére nem közölnek bővebb információt, most mégis eljutott a Hungária frontemberéről egy apró információ a rajongókhoz.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós Fotó: Hagymási Bence / 24Óra

Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki.
A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van.

– olvasható Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán.

 

