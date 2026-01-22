Erőt ad a sok szeretet Fenyő Miklósnak
Jó kezekben van a legendás énekes. Fenyő Miklós lassan felépült a tüdőgyulladásból, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik.
Fenyő Miklós állapotáról, aki január 11-én került kórházba súlyos tüdőgyulladással, a család kérésére nem közölnek bővebb információt, most mégis eljutott a Hungária frontemberéről egy apró információ a rajongókhoz.
Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki.
A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van.
– olvasható Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán.
