Erőt ad a sok szeretet Fenyő Miklósnak

Köszönjük és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki.

A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van.