Fejes Tamás teljesen kiakadt: most ezen húzta fel magát - Videó

Állandó takarásban! Fejes Tamás csak közelebbről szemügyre vette volna a képet, azonban ez kihívást jelentett számára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 11:50
Kincsvadászok műsor műkincs

Vicces pillanatokban volt része azoknak, akik látták a Kincsvadászok új epizódját. Egy érdekes tárgy érkezett ugyanis licitálásra a kereskedőkhöz, akik közelről vizslatták a képet. Fejes Tamás azonban akárhogy is próbálkozott - valahogy mindig háttérbe szorult. A 18. századi, egyedileg színezett térképet Tóth Attila fogorvos hozta el a műsorba, azonban a színek jelentését neki sem sikerült megfejtenie.

Fejes Tamásnak elege lett: Mindig betakarják előtte a tárgyakat
Fotó: TV2

Fejes Tamás kiakadt: mindig kitakarják előle a képet

Tóth Attila mesélt egy kicsit a hozott térkép előéletéről is. Ezután elmondta, hogy ő inkább a tájképfestészetért és olajfestményekért rajong, ami miatt úgy gondolta: a színezett térképen inkább továbbad.

Tulajdonképpen az interneten találtam. Egy spanyol hölgy tette fel jó szándékkal licitre és úgy gondoltam, hogy mivel egy magyar vonatkozású térkép, azért licitálok rá és megszerzem

- hangzott el a műsorban.

A licit 30 ezer forintról indult, azonban nem jutottak sokáig, amikor Fertőszögi Péter és Molnár Viktor el is állt a licittől. Végül 100 ezer forintnál tudás hiányában Katona Szandra is kiszállt és átadta a helyet Fejes Tamásnak és Nagyházi Lőrincnek.

Végül Lőrinc hátrébb lépett és Fejes Tamás felajánlott az izgalmas térképért egy 105 ezer forintos ajánlatot, amit Tóth Attila fogorvos azonnal el is fogadott, hiszen az értéket ő is ekörül szabta meg.

Így végül annak ellenére, hogy alig látott valamit a képből - mégis Fejes Tamás lett a tulajdonosa a különleges, színezett térképnek.

 

