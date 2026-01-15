Kincsvadászok: "A műsorba való eljutás egy bakancslista volt" - Rozi karácsonykor került kórházba

A Kincsvadászok műsorába érkező Dobos Rozália múlt karácsonykor egy egészségügyi krízisbe került, mindvégig egy kincsbe és a műsorba kapaszkodott. Az ereklye számára szerelem volt első látásra.

Az órája és a Kincsvadászok műsora lendítette át a nehéz időszakon Rozit

Minden álma volt, hogy szerepelhessen a Kincsvadászok műsorában

Magával ragadott az első perctől. Mondjuk, hogy szerelem volt

– mesélte Rozi a kincsről és arról, mennyi mindenen ment keresztül és mik jelentették számára a kapaszkodót. Megyesi Balázs, műtárgyszakértő erős fegyelmezettséggel vizsgálta meg a tárgyat és elmondta, hogy rengeteg jelzés van az órán, amit Till Attila műsorvezető első látásra fel sem ismert.

A műsorba való eljutás bakancslista volt

– mesélte Rozi.

Az Otto Wehrle svájci óra Rozi testvérének óragyűjteményéből származik, ezáltal ő járult hozzá a nőnek a műsorban való szerepléséhez.

Az ún. apáca-óra, avagy "kisméretű női óra" rendkívül könnyű eszköz, melyet pont arra terveztek, hogy hordani lehessen a mindennapok során. Megyesi Balázs megállapította emellett, hogy az óra mutatói aranyból vannak, amin még Rozi is meglepődött. Az ezüsttok pedig kézzel vésett példány, amely szintén egyedivé varázsolja a különleges tárgyat.

Amikor ezt az órát elővettem, megszűnt a külvilág

– mesélte Rozi meghatódva.

Úgy gondolja, a tárgy utazásának egy állomása volt, hogy nála lehetett és most tovább szeretné adni ezt a varázslatot.

Végül elérkezett a pillanat: Rozi elmondta az "álomárat" , amely számára a 100 ezer forintban csúcsosodott ki.

Megyesi Balázs becsértéke ennél egy picit szerényebb volt: 60-80 ezer forint közé tette az apáca-óra reális értékét.

Rozi a műkereskedők elé lépve megosztotta történetét és mesélt az órával való különleges kapcsolatáról. Arról, mennyire nehéz időszakot élt meg és a Kincsvadászok műsora mennyit segített neki.

A karácsonykor kórházba kerülő Rozi őszintén nyílt meg a műkereskedőknek és elmondta, minden vágya az volt, hogy szerepelhessen a műsorba.

Rozi gyönyörű, hosszú monológban mesélte el a történetét és a könnyes pillanatokat Fejes Tamás szakította félbe mondatával:

Én majdnem megkértem a Viktor kezét

– viccelődött az üzletember.

Az a baj, hogy attól félek, hogy igazat mondana

A megható és vicces pillanatok után jöhetett a licitálás, melyet Nagyházi Lőrinc nyert meg. Az óra végül 40 ezer forintot ért a piacon.