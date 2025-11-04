Ezt látnod kell: Tóth Gabi igazán különleges dologgal lepte meg kislányát!

Nemrégiben tett közzé Tóth Gabi egy rendkívül aranyos videót kislányával a közösségi oldalán, amire a rajongók teljesen elolvadtak, csak záporoztak a pozitív hozzászólások és a dicsérő szavak.

Tóth Gabi meglepte kislányát. aminek pillanatát megosztotta rajongóival / Fotó: MW

Tóth Gabi nagyon élvezi az anyaság minden pillanatát

Az aranytorkú énekesnő szűkös munkaideje alatt is próbál minőségi időt tölteni kislányával, Hannarózával. Az Instagram oldalon közzétett videó igazán nagy hatást váltott ki a rajongók körében. hiszen a felvétel egy igazán aranyos, közös pillanatot ragadott meg. A közzétett videó alatt Gabi leírja, hogy kislánya miatt tanulta meg a Netflixen rendkívül népszerű K-pop: Démonvadászok című animációs film betétdalát. Hannaróza lelkesen utánozza anyukáját a videóban, ami igazán megüti a cukiság faktort.

A rajongók szíve teljesen elolvadt a videó láttán;

Gabi egy igazán csodálatos Anya és ember vagy!!! Legfontosabb dolog az anyaság!

- írta egy lelkes hozzászóló.

Bárki bármit mond!! Gabi egy igazán jó Anya és ember!!!❤️ Csodálatosak vagytok!!❤️

- tette egy másik rajongó.

