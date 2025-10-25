RETRO RÁDIÓ

Fantasztikus produkciók, megható percek: ezek voltak a Megasztár legemlékezetesebb pillanatai - Galéria!

Lezajlott a Megasztár első élő show-ja. Mutatjuk a legemlékezetesebb pillanatokat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25.
Módosítva: 2025.10.25.
produkció galéria Megasztár

Az első élő show-val tért vissza a tévé képernyőjére a Megasztár. Az adásban 13 versenyző állt színpadra, hogy bizonyítsa a tehetségét a zsűri: Curtis, Herceg Erika, Marics Peti és Tóth Gabi, valamit a nézők előtt is.

178A0994
Nem volt hiány izgalmas pillanatokban a Megasztár első élő show-jában / Fotó: Markovics Gábor

Megasztár - a legemlékezetesebb pillanatok

Hiány, természetesen, nem volt izgalmas, megható, vagy éppen mulatságos pillanatokban, és persze parázs vitákban sem. Mutatjuk ezekről az emlékezetes percekről készült galériánkat!

Megasztár: ezek voltak az élő show legemlékezetesebb pillanatai

fotótegnap, 23:43Fotók: Markovics Gábor

 

 

