Fantasztikus produkciók, megható percek: ezek voltak a Megasztár legemlékezetesebb pillanatai - Galéria!

Az első élő show-val tért vissza a tévé képernyőjére a Megasztár. Az adásban 13 versenyző állt színpadra, hogy bizonyítsa a tehetségét a zsűri: Curtis, Herceg Erika, Marics Peti és Tóth Gabi, valamit a nézők előtt is.

Nem volt hiány izgalmas pillanatokban a Megasztár első élő show-jában / Fotó: Markovics Gábor

Megasztár - a legemlékezetesebb pillanatok

Hiány, természetesen, nem volt izgalmas, megható, vagy éppen mulatságos pillanatokban, és persze parázs vitákban sem. Mutatjuk ezekről az emlékezetes percekről készült galériánkat!