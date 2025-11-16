A TV2 műsorai mindent vittek a héten! - Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit!
A csatorna műsorai lehengerlő nézettséget hoznak. A Házasság első látásra szereplői és a Megasztár versenyzői mellett a Sztárban Sztár All Stars sztárjai is megdolgoznak azért, hogy minél többen kövessék őket a televízió képernyőin keresztül.
Lassan véget érnek a nagy reality műsorok a TV2 képernyőjén. Utolsó hét indul a Házasság első látásra műsorában és a Sztárban Sztár All Stars is a végéhez közeledik, ennek ellenére a héten is akadtak történések bőségesen a televízió képernyőin. A Legyen Ön is milliomos! Palik Lászlóval a soraiban egyre több embernek segít nagyobb pénzhez jutni, mivel a héten is sikerült óriási összeget elvinni a műsorvezetőtől.
Mindent visz a Házasság első látásra!
A Házasság első látásra harmadik évada is a végéhez közeledik, ahol lassan döntenie kell a pároknak, hogy mi lesz házasságuk sorsa. Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata kicsit sem problémamentes, így van ez már a kezdetek óta. Attila elárulta, hogyan készül az utolsó napokra és milyen érzelmek vannak benne Viki iránt. Az érzelmes nyilatkozat további részleteid itt olvashatod.
Újabb rekordnyeremény a Legyen Ön is milliomosban!
Palik László műsorában most tíz millió forintot sikerült elvinnie a szerencsés versenyzőnek. Zakar János korábban lapunknak is beszámolt az ott szerzett élményeiről. A kvízjáték alatt néhol a stressz hatalmas befolyásoló tényező tud lenni és a nyertes bevallotta, azt hitte, lefordul a székről az izgalom miatt. A győztes nyilatkozatot itt olvashatod.
Nem csupán Miló Vikiék körül forgott a Házasság Első Látásra utolsó előtti hete. A rajongók komoly dolgokra jöhettek rá, mivel elmondásuk szerint Peti, aki Annával alkot egy párt, komolyabb titkokat sem mond el az adások alatt. A titok rejtélyeit itt olvashatod.
Kórházba került a Megasztár sztárfellépője
A héten komoly vendéget várt a TV2 tehetségkutató műsora. Akcent érkezett volna, aki Tóth Abigéllel, a műsor tavalyi évadának sztárjával lépett volna fel a tervek szerint. Egy hirtelen egészségügyi probléma miatt mondta vissza a fellépést, ami miatt szombaton nem tudott Magyarországra utazni. Az állapota részleteit itt olvashatod.
Természetesen, ha nagy műsorokról van szó, akkor a Sztárban Sztár All Stars sem maradhat ki. Múlt héten Szanditól vettünk szomorú búcsút a műsor folyamán, aki férjéről vallott lapunknak. Bogdán Csaba már 26 éve házasodott össze az énekesnővel, aki korábban nem is tudta volna elképzelni, hogy ő lesz egyszer a férje. A házasságuk részleteit itt olvashatod.
