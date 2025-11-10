RETRO RÁDIÓ

Legyen Ön is milliomos! Újabb rekordnyereményt vittek el Palik Lászlótól

A múlt hét után újabb versenyző távozott 10 milliós nyereménnyel Palik László műsorából. Zakar János, a Legyen Ön is milliomos! nyertese lapunknak elárulta, a stúdióban az első pillanatokban attól tartott, az izgalomtól lefordul a székről.

Megosztás
Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.11.10.
Legyen Ön is Milliomos! rekordnyeremény győztes

Zakar János világ életében a vendéglátásban dolgozott, bejárta a világot, míg óceánjárón dolgozott, most pedig egy étterem vezetője. A Legyen Ön is milliomos! 2025 újabb nyertese a Metropolnak elárulta, szerteágazó tudását a könyveknek köszönheti, mindig is imádott olvasni, de a 10 milliós kérdésre mégis egy erős tippel kockáztatva válaszolt. 

Legyen ön is milliomos
A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője, Palik László nagyon élvezte Zakar János játékát (Fotó: TV2)

A Legyen Ön is milliomos! nyertese családja unszolására jelentkezett 

A balatonfüredi versenyző otthon, a kanapé előtt a kvízjátékot nézve mindig minden kérdésre tudta a választ. Az édesapja és a húga ezért addig noszogatta, míg nem jelentkezett a Legyen Ön is milliomos! műsorba, mondván, úgysem fogják behívni. 

„Engem lepett meg a legjobban, hogy mégis behívtak, de nagyon örültem” – mesélte lapunknak Zakar János, a műsor újabb nyertese.

Most szerepeltem először televíziós műsorban, nagyon érdekes volt megtapasztalni, milyen egy forgatás, mennyi ember dolgozik azon, hogy elkészüljön. Palik László mindig is tévés legendaként élt a fejemben és ez így is marad, nagyon kedves volt végig. Bevallom, az első percekben nagy volt az izgalom, attól féltem, nehogy leforduljak a székről, aztán ahogy haladtunk előre a kérdésekkel, egyre magabiztosabb lettem. A 10 milliós kérdésnél egy erős tippel kockáztattam és bejött, még most sem hiszem el, hogy nyertes vagyok! Az, hogy végül játékon kívül a 15 milliós kérdésre jó választ adtam, az nem hagyott bennem rossz érzést, ez így is fantasztikus volt!

Legyen ön is milliomos
Zakar János a 10 milliós kérdésre tippel válaszolt (Fotó: TV2)

Olvasásból meríti tudását

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy állandóan dolgozó vendéglátós hogyan szerzett ilyen szerteágazó tudást.

Az olvasás a hobbim, amikor szabadidőm van, mindig a könyveket bújom, nagyon szeretem az önéletrajzi és a sportról szóló kiadásokat, itt Balatonfüreden, a tó partján olvasni igazi öröm. Hogy mire költöm a 10 milliós nyereményt? Szerintem ingatlanba fektetem!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu