Legyen Ön is milliomos! Újabb rekordnyereményt vittek el Palik Lászlótól

Zakar János világ életében a vendéglátásban dolgozott, bejárta a világot, míg óceánjárón dolgozott, most pedig egy étterem vezetője. A Legyen Ön is milliomos! 2025 újabb nyertese a Metropolnak elárulta, szerteágazó tudását a könyveknek köszönheti, mindig is imádott olvasni, de a 10 milliós kérdésre mégis egy erős tippel kockáztatva válaszolt.

A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője, Palik László nagyon élvezte Zakar János játékát (Fotó: TV2)

A Legyen Ön is milliomos! nyertese családja unszolására jelentkezett

A balatonfüredi versenyző otthon, a kanapé előtt a kvízjátékot nézve mindig minden kérdésre tudta a választ. Az édesapja és a húga ezért addig noszogatta, míg nem jelentkezett a Legyen Ön is milliomos! műsorba, mondván, úgysem fogják behívni.

„Engem lepett meg a legjobban, hogy mégis behívtak, de nagyon örültem” – mesélte lapunknak Zakar János, a műsor újabb nyertese.

Most szerepeltem először televíziós műsorban, nagyon érdekes volt megtapasztalni, milyen egy forgatás, mennyi ember dolgozik azon, hogy elkészüljön. Palik László mindig is tévés legendaként élt a fejemben és ez így is marad, nagyon kedves volt végig. Bevallom, az első percekben nagy volt az izgalom, attól féltem, nehogy leforduljak a székről, aztán ahogy haladtunk előre a kérdésekkel, egyre magabiztosabb lettem. A 10 milliós kérdésnél egy erős tippel kockáztattam és bejött, még most sem hiszem el, hogy nyertes vagyok! Az, hogy végül játékon kívül a 15 milliós kérdésre jó választ adtam, az nem hagyott bennem rossz érzést, ez így is fantasztikus volt!

Zakar János a 10 milliós kérdésre tippel válaszolt (Fotó: TV2)

Olvasásból meríti tudását

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy állandóan dolgozó vendéglátós hogyan szerzett ilyen szerteágazó tudást.