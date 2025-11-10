Legyen Ön is milliomos! Újabb rekordnyereményt vittek el Palik Lászlótól
A múlt hét után újabb versenyző távozott 10 milliós nyereménnyel Palik László műsorából. Zakar János, a Legyen Ön is milliomos! nyertese lapunknak elárulta, a stúdióban az első pillanatokban attól tartott, az izgalomtól lefordul a székről.
Zakar János világ életében a vendéglátásban dolgozott, bejárta a világot, míg óceánjárón dolgozott, most pedig egy étterem vezetője. A Legyen Ön is milliomos! 2025 újabb nyertese a Metropolnak elárulta, szerteágazó tudását a könyveknek köszönheti, mindig is imádott olvasni, de a 10 milliós kérdésre mégis egy erős tippel kockáztatva válaszolt.
A Legyen Ön is milliomos! nyertese családja unszolására jelentkezett
A balatonfüredi versenyző otthon, a kanapé előtt a kvízjátékot nézve mindig minden kérdésre tudta a választ. Az édesapja és a húga ezért addig noszogatta, míg nem jelentkezett a Legyen Ön is milliomos! műsorba, mondván, úgysem fogják behívni.
„Engem lepett meg a legjobban, hogy mégis behívtak, de nagyon örültem” – mesélte lapunknak Zakar János, a műsor újabb nyertese.
Most szerepeltem először televíziós műsorban, nagyon érdekes volt megtapasztalni, milyen egy forgatás, mennyi ember dolgozik azon, hogy elkészüljön. Palik László mindig is tévés legendaként élt a fejemben és ez így is marad, nagyon kedves volt végig. Bevallom, az első percekben nagy volt az izgalom, attól féltem, nehogy leforduljak a székről, aztán ahogy haladtunk előre a kérdésekkel, egyre magabiztosabb lettem. A 10 milliós kérdésnél egy erős tippel kockáztattam és bejött, még most sem hiszem el, hogy nyertes vagyok! Az, hogy végül játékon kívül a 15 milliós kérdésre jó választ adtam, az nem hagyott bennem rossz érzést, ez így is fantasztikus volt!
Olvasásból meríti tudását
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy állandóan dolgozó vendéglátós hogyan szerzett ilyen szerteágazó tudást.
Az olvasás a hobbim, amikor szabadidőm van, mindig a könyveket bújom, nagyon szeretem az önéletrajzi és a sportról szóló kiadásokat, itt Balatonfüreden, a tó partján olvasni igazi öröm. Hogy mire költöm a 10 milliós nyereményt? Szerintem ingatlanba fektetem!
